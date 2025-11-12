美中競爭暗潮湧動！大摩警告中國緊握「1要害」 關稅休戰十分脆弱

分析師警告說，在日益以戰略競爭為特徵的競爭格局下，這種緩和局面仍然十分脆弱，摩根士丹利經濟學家表示，北京尚未取消在4月推出的出口管制框架，很可能是為了維持1個“經過調整的咽喉要道”，以保持其影響力。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平上個月達成的全面貿易協議中概述的一系列決定於週一生效，其中包括取消高額關稅和出口管制，儘管美中貿易休戰似乎得以維持，但分析師警告說，在日益以戰略競爭為特徵的競爭格局下，這種緩和局面仍然十分脆弱，摩根士丹利經濟學家更點出，北京尚未取消在4月推出的出口管制框架，很可能是為了維持1個“經過調整的咽喉要道”，以保持其影響力。

CNBC報導，美國將與芬太尼相關的中國進口商品關稅減半至10%，並將一項將對等關稅稅率從34%降至10%的休戰協議延長了1年。

作為回應，中國商務部週一取消了美國出口關鍵礦產和稀土材料的幾項限制。這些限制最初於10月9日實施，主要針對軍事設備、半導體和其他高科技產業所需的重要材料。

北京方面也取消了 鎵、鍺、銻以及其他所謂超硬材料（例如合成鑽石和氮化硼）出口的報復性限制。

不過，摩根士丹利經濟學家表示，北京尚未取消在4月推出的出口管制框架，很可能是為了維持1個“經過調整的咽喉要道”，以保持其影響力。

鑑於持續存在的戰略競爭，經濟學家表示，“我們認為滾動談判、間歇性衝突和政策不對稱是新的均衡狀態。”

根據《華爾街日報》週二援引匿名消息人士報道，中國據稱也在開發所謂的「經核實的最終用戶」系統（VEU），以阻止稀土出口到與美國軍方有聯繫的公司。

《華爾街日報》報道稱，如果嚴格執行該制度，可能會使同時擁有民用和國防客戶的汽車和航空航太公司更難進口某些中國材料。

另，亞洲協會政策研究所高級副總裁卡特勒表示，這些舉措（貿易解凍）表明目前一切順利，但實際上，這僅僅是個開始。她補充說，雖然雙方都有維持停火的動機，但這種緩和局勢的舉措往往是短暫的。

亞洲協會中國政治研究員托馬斯亦指出，中國在上個月的最高經濟全體會議上大力推進「在激烈的國際競爭中」實現自力更生，這表明中國領導層正在將增長目標與和美國的戰略競爭更緊密地聯繫起來。

湯瑪斯補充說：「北京並非尋求達成1項宏大協議，而是尋求休戰以爭取時間並累積籌碼。」他還表示，儘管華盛頓和北京都優先考慮自力更生而非相互依存，但習近平押注於他的戰略決心將比川普的更持久。

