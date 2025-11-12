陽明第3季EPS 1.73元 前3季EPS 4.24元

陽明第3季EPS 1.73元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）第3季合併營收為420.92億元，稅後淨利60.49億元，EPS 1.73元。前3季累計合併營收為1262.65億元，稅後淨利148.10億元，EPS 4.24元。

陽明指出，第4季業務面因美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場，第4季在貨量支撐下，預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展，會依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。

今年國際貿易政策與地緣政治風險之衝擊，陽明第3季EPS 1.73元，較去年同期8.12元少，但較今年第2季1.73元高，陽明指出，會積極透過維持船期穩定性及確保營運效能。

依據國際貨幣基金（IMF）10月全球經濟展望報告指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，故全球經濟成長率2025年上調至3.2%，高於7月預估之3%，但2026年小幅收斂至3.1%，另外，S&P Global公布2025年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，而美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，中國整體製造業活動則稍有改善，在在顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。

在航運市場供需部分，Alphaliner 2025年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2%，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況，惟在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

