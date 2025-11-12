Gogoro第3季虧損4.66億元 聚焦策略虧損改善

電動機車龍頭Gogoro公布第3季財報，第3季營收為7760萬美元，年減10.6%；稅後虧損1490萬美元。（gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動機車龍頭Gogoro公布第3季財報，第3季營收為7760萬美元（約為新台幣2.43億元），年減10.6%；稅後虧損1490萬美元（約為新台幣4.66億元），則較去年同期減少18%。

其中第3季電池交換服務營收年增11.5%至3890萬美元，硬體及其他營收年減25.5%至 3870萬美元，主要因台灣機車市場萎縮、車輛銷量下滑，下修全年營收至2.7~2.85億美元。

請繼續往下閱讀...

Gogoro執行長姜家煒表示，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，公司營運體質顯著改善，為達成2026年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以 2028 年車輛事業損益兩平奠定堅實基礎。

在整體營運表現上，Gogoro 於今年前9個月創造了超過2570萬美元的營運現金流，幾乎為去年同期的兩倍；淨損較去年同期下降18%，毛利率與調整後 EBITDA 更雙雙創下自 2022 年以來的新高。

第3季毛利率達12.2%，相較去年同期提升6.8個百分點；調整後 EBITDA 達 2020萬美元，相較去年同期成長 30%。營運費用控管則持續按照計劃推進，前9個月已較去年同期節省約 2100萬美元，並透過強化供應鏈與採購管理，使庫存水位顯著下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法