台積電佔股指權重龐大到「難以駕馭」全球逾3兆元資金被困住

台積電的股票在2025年以來上漲了36%，使其在國際主要指數中的權重接近12%、佔台股指數43%的權重。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電的市值規模已經大到讓整個投資市場都難以應付。根據彭博報導，這家晶片製造商今年在台北股市的勢頭迅猛，使其在主要股指中的權重，飆升至基金經理人難以駕馭的程度。台積電的股票在2025年以來上漲了36%，使其在國際主要指數中的權重接近12%、佔台股指數43%的權重。

問題在於，許多主動型基金在法律上被限制將其投資組合10%的資金投資於單一股票，因此，即使是想追趕台積電漲勢的基金經理也無法做到。由於嚴格的投資組合限制，全球超過1000億美元（台幣3.1兆元）的資金被困，無法跟上人工智慧發展的步伐。

法國巴黎資產管理亞洲區高級投資組合經理Roxy Wong表示，她的團隊被迫保持「低配（減低持股）」。她解釋說：我們一直低配台積電，並非出於信念，而是由於結構性限制。對我們來說，真正的風險在於低配。

法國聯合私人銀行亞洲科技高級股票顧問Vey-Sern Ling表示，「科技股在指數中權重過高且不斷增長是一個問題，因為以基準指數為導向的投資者不得不增加對少數集中股票的配置，這反過來又推高了這些股票的價格和指數權重」；「這是一個惡性循環，推高熱門股票的估值。」



目前，台積電控制著台灣加權指數（台灣主要股指）近43%的權重。同時，它在MSCI新興市場指數和MSCI亞太（除日本外）指數中也分別占到近12%的權重，這意味著任何追蹤這些基準指數的基金經理人都面臨著突破持股上限的風險。

歐洲UCITS規則將對任何單一股票的投資比例限制在10%，台灣監管機構也執行同樣的限制，儘管據報官員正在討論是否放寬這些限制，但尚未最終確定。

雖然其他市場也曾出現過類似的單一股票主導地位，例如香港的阿里巴巴和韓國的三星電子，但台積電的情況截然不同，因為它是亞洲唯一一家市值超過1兆美元的公司，其龐大的規模正在壓倒各大洲的投資組合。

為了跟上步伐，一些基金經理正在使用期貨和選擇權等衍生性商品來複製指數走勢，而不違反法律限制。而另一些基金經理則大量買入與台積電有關聯的公司，如鴻海和日月光，試圖透過其供應鏈複製台積電的部分發展勢頭。

但這些替代方案的作用終究有限。新加坡東亞投資的投資組合經理人蔡約翰（John Tsai）表示，台積電的龐大規模使得風險管理變得十分困難。

