和碩全方位佈局AI領域 持續重點發展機器人

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）今天在線上法說會表示，AI裝置尚處於早期階段，未來有潛力成為產業革命性產品，目前仍需時間醞釀與通過市場驗證，集團AI相關投資持續擴大，將加大研發與產能配置，爭取市場領先地位。此外，機器人業務近期表現良好，未來將持續作為重點發展項目，至於車用電子會在明年下半至2027年向新客戶量產出貨。

第三季營收2578.63億元，季減3.5%、年減12.4%，毛利率4.2%，年增1.1個百分點、年增0.1個百分點，營益率1.2%，季增0.6個百分點、年對年持平，歸屬母公司業主淨利45.45億元，季增1483.6%、年增5.8%，每股盈餘1.69元，季增1436.4%、年增5.8%。

前三季營收7976.32億元、年減0.1%，毛利率3.7%、年減0.6個百分點，營益率0.9%、年減0.3個百分點，歸屬母公司業主淨利91.36億元、年減30.5%，每股盈餘3.42元、年減30.6%。

和碩表示，第四季筆電進入淡季，但桌機與相關設備仍會成長，帶動資訊產品營收呈現季增；消費性電子產品類別則受惠於遊戲機需求增加，季對季業績可望上升；網通產品除了第三季成長，也持續看好第四季表現；伺服器產品線預計明年將有積極表現，現已掌握部分重要客戶，並持續拓展新客戶。

和碩指出，公司在AI領域當中，從訓練、推論、應用三個層面切入市場，提供完整解決方案滿足客戶多元需求。集團近年於墨西哥、越南、印尼、印度、馬來西亞等地建立產能，德州廠預計明年首季完工，優先生產伺服器，也不排除加入電動車與網通產品。墨西哥廠已具備表面貼裝（SMT）製程能力，資源分配考量效率與成本，美國勞工成本高，將自動化生產線移植美國以降低人力成本。

和碩觀察，公司在中國以外的產能已由去年的20%至30%提升至30%至40%，策略隨著客戶需求動態調整，持續多元化佈局，強化供應鏈彈性與交付能力，貼近主要客戶部署地區，確保在全球製造分工中維持競爭優勢。近期市場上HBM、DDR4、DDR5價格上漲，和碩將視客戶組合與產業情勢機動調整，現階段出貨仍以客戶需求為主，第四季能見度穩定，明年需再觀察。

