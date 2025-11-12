傳奇《Pew Pew Slime》11月全球上市 明年Q1再推2款新遊戲

傳奇網路遊戲旗下首款放置類型手機遊戲《Pew Pew Slime》11月4日在全球多個主要地區正式上市。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲廠傳奇（4994）今（12）日舉行法說會，發言人周秋美指出，旗下首款放置類型手機遊戲《Pew Pew Slime》11月4日在全球多個主要地區正式上市，發布範圍廣泛覆蓋歐美及東南亞，並提供9種語言版本，同時，預計明年首季還有兩款新遊戲準備推出。

傳奇日前公告今年前三季營收8.94億元，稅後淨利1.13億元、每股稅後盈餘（EPS）1.71元，主要來自手機遊戲《風之國度》、《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版、端遊《晴空物語：REBORN》全球版及《幻想神域：源神啟動》全球版；至於10月營收0.86億元、自結稅前利益471萬元、每股稅前盈餘為0.07元。

展望未來，周秋美表示，《Pew Pew Slime》已於11月4日在全球多個主要地區正式上市，發布範圍廣泛覆蓋歐美及東南亞，並提供9種語言版本，為放置型角色扮演（Idle RPG）的深度養成與彈幕動作（Bullet Hell Action）的刺激操作完美結合，主題聚焦於可愛的史萊姆，並以提供「無壓力體驗」為核心特色，讓玩家能隨時隨地享受「持續成長」的樂趣。

至於明年遊戲發行計畫，她表示，《Pew Pew Slime》全球發行地區不包括台港，此款遊戲明年首季會在台港地區上架，同時會推出網頁版本，更將與知名貼圖IP連動；此外，明年首季還有另一款跨平台MMORPG的新遊戲也準備上架，目前尚未命名，但會是一款開創全新市場領域、玩法革新的新遊戲。

