群光第三季財報數據 創今年單季新高表現

群光預估，第四季的營運表現將小幅季減，2025全年年營收預估將較2024年小幅下降。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）第三季營收、毛利、毛利率、營業利益、以及營業利益率均達今年單季新高。管理層今天表示，前三季影像產品以筆電影像模組、商用監控攝影機表現最為強勁，預估第四季的營運表現將小幅季減，2025全年年營收預估將較2024年小幅下降。

群光第三季營收248.08億元，季增1.3%、年減10.5%，毛利率19.1%，季增1.4個百分點、年減1.3個百分點，營益率9.5%，季增1.7個百分點、年減1.3個百分點，歸屬母公司業主淨利20.86億元，季減3.1%、年減13%，每股盈餘2.87元，季減3%、年減12.8%。

群光今年前3季營收725.84億元、年減3.5%，毛利率18.4%、年減2個百分點，營益率8.8%、年減1.6個百分點，歸屬母公司業主淨利58.31億元、季減12.1%，每股盈餘8.01元、年減12.1%。

群光指出，隨著消費者對影像品質的要求越來越高，筆電客戶逐步提升影像模組規格，有利於推升影像模組單價，今年前三季筆電影像模組營收成長19%，呈現價量齊揚趨勢。AI影像產品當中，商用監控攝影機未受全球總體經濟影響，客戶需求暢旺，群光側重高規格機種，不但具有高平均單價，亦為影像產品中的高毛利產品，今年前三季營收已成長35%。

群光指出，今年前三季的影像模組佔影像的營收比重將近一半，加上高附加價值的商用監控攝影機營收快速成長，影像產品組合持續改善，整體獲利表現亦優於以往。因部分商用監控攝影機量產自第三季延至第四季，因此第四季影像營收表現預期與第三季相當。

法人認為，明年的商用NB機種需求也備受期待，隨著AI逐步普及應用在百工百業，預期AI PC的滲透率亦將往上攀升，NB影像模組有機會往更高產品規格以及客製化邁進，NB電源供應器的瓦特數也會持續擴大，有利於單價及獲利。

除了商用監測影像產品，群光也持續深耕智慧視訊會議系統、運動攝影機、車用駕駛監測系統、以及智慧家庭影像產品，預計2026年將加入新的專業戶外休閒活動攝影機貢獻營收，帶動AI影像產品組合多角化發展，促進獲利成長。

