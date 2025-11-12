威剛Q3獲利翻倍創新高 展望Q4及明年更好

威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）今盤後公布第三季財報，歸屬母公司淨利為17.6億元，年增近2倍、季增1倍，每股淨利為5.57元，一舉創下單季營業毛利、營業利益、稅前淨利、稅後淨利4項新高紀錄；前三季稅後淨利33.16億元，大幅超越去年全年表現，提前改寫年度獲利歷史新高。公司預期在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，第四季營運成果將呈跳躍式增長。

展望第四季及2026年獲利走勢，威剛董事長陳立白對持續成長信心滿滿。因全球大型雲端服務供應商的剛性需求，持續推升記憶體市況，第四季除了DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格也一路飆漲。目前預見2026年上游原廠的DRAM與HBM供應量都已被預訂光，NAND和HDD也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢已沒有回頭路。

威剛表示，公司第四季只能支持策略性與主力客戶的需求，全力推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標也衝刺達500億元以上的歷史新高；庫存方面則積極因應，目標將庫存水位拉升至200億元以上。在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，公司第四季營運成果將呈跳躍式增長。

受惠記憶體價格於9月強勢拉升，威剛第三季合併營收年成長54.38%、季增13.15%達145億元，毛利率季增近4個百分點達22.7%，營業利益年增1.37倍、季成長55.51%達19.1億元；稅後淨利18.62億元，年成長1.9倍、季增106.82%，歸屬母公司淨利為17.6億元，年增近2倍、季增1倍，以加權平均股數3.16億股計算，每股淨利為5.57元。

威剛累計今年前三季合併營收達372.43億元，年增22.8%，平均毛利率19.04%，營業利益35.59億元；稅後淨利33.16億元，年增34.16%，歸屬母公司淨利31.65億元，年增31.66%，每股淨利10.08元。

