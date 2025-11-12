自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻海第3季賺4.15元 創歷年單季新高

2025/11/12 14:44

鴻海預估第四季營運將維持季對季、年對年的顯著成長。（資料照）鴻海預估第四季營運將維持季對季、年對年的顯著成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今年公布第三季財報，單季歸屬母公司業主淨利、每股盈餘（EPS）皆創下歷年單季新高，管理層預估2025全年營運將比去年顯著成長，其中包含輝達（NVIDIA）GB200、GB300等AI伺服器在內的雲端網路產品類別，將出現強勁成長。

第三季營收2兆0589.49億元，季增15%、年增11%。其中，旗下四大產品裡，電腦終端產品季對季表現優於預估值，其他皆符合內部原先預期，單季來看，雲端網路產品貢獻比重佔42%、消費智能產品37%、電腦終端產品15%、元件及其他產品6%。

鴻海第三季合併毛利率6.35%，季增0.02個百分點、年增0.16個百分點，營益率3.43%，季增0.27個百分點、年增0.47個百分點，歸屬母公司業主淨利576.73億元，季增30%、年增17%，每股盈餘4.15元，季增30%、年增17%。

鴻海預估第四季營運將維持季對季、年對年的顯著成長，其中消費智能產品季對季可望強勁成長、年對年略微衰退，電腦終端產品季對季顯著成長、年對年強勁成長，電腦終端產品季對季略微衰退、年對年顯著衰退，元件及其他產品季對季顯著成長，年對年持平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財