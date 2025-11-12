鴻海第3季賺4.15元 創歷年單季新高

鴻海預估第四季營運將維持季對季、年對年的顯著成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今年公布第三季財報，單季歸屬母公司業主淨利、每股盈餘（EPS）皆創下歷年單季新高，管理層預估2025全年營運將比去年顯著成長，其中包含輝達（NVIDIA）GB200、GB300等AI伺服器在內的雲端網路產品類別，將出現強勁成長。

第三季營收2兆0589.49億元，季增15%、年增11%。其中，旗下四大產品裡，電腦終端產品季對季表現優於預估值，其他皆符合內部原先預期，單季來看，雲端網路產品貢獻比重佔42%、消費智能產品37%、電腦終端產品15%、元件及其他產品6%。

請繼續往下閱讀...

鴻海第三季合併毛利率6.35%，季增0.02個百分點、年增0.16個百分點，營益率3.43%，季增0.27個百分點、年增0.47個百分點，歸屬母公司業主淨利576.73億元，季增30%、年增17%，每股盈餘4.15元，季增30%、年增17%。

鴻海預估第四季營運將維持季對季、年對年的顯著成長，其中消費智能產品季對季可望強勁成長、年對年略微衰退，電腦終端產品季對季顯著成長、年對年強勁成長，電腦終端產品季對季略微衰退、年對年顯著衰退，元件及其他產品季對季顯著成長，年對年持平。

