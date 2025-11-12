太子集團洗錢案涉及10銀行 金管會：10/15已啟動金檢 均有做大額通報

金管會主委彭金隆今赴立院財委會就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕太子集團涉嫌在台洗錢案，金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶；10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。

針對太子集團洗錢案，彭金隆表示，太子集團2018年就進入台灣，洗錢案涉及60個帳戶和10家銀行。10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結10家銀行的相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢追查金流，並針對10家涉案銀行約詢，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），確保台灣金融機構有落實反洗錢。初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

彭金隆說明，太子集團洗錢案，要關注的不只是在銀行體系的金流，也包括資金匯入。銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會初步檢視銀行的大額通報是有符合規定的，後續會持續調查。彭金隆指出，檢查局已進駐銀行調查每筆資金進出，釐清相關金流。他說，洗錢案屬國際性犯罪，要多方配合才能釐清狀況。

金管會銀行局說明，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法機關再採取動作。目前已經向10家銀行了解，金融機構2019年以來都有做大額申報跟疑似洗錢申報，108年以來共計有52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。

