作賊喊抓賊？中國控美「黑吃黑」吞太子集團陳志千億比特幣

中國網路安全機構近日指責美國政府策劃了價值約130億美元（約新台幣4035億元）的比特幣竊盜案。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國網路安全機構近日指責美國政府策劃了價值約130億美元（約新台幣4035億元）的比特幣竊盜案，成為中國近年持續將重大網路攻擊事件歸咎於美國的最新案例。

《彭博》報導，2020年12月，全球知名的LuBian比特幣礦池遭到駭客入侵，共有12萬7272枚比特幣被盜，被視為史上最大規模的加密貨幣竊案之一。據了解，駭客轉出的12萬7272顆比特幣，當時價值約35億美元（約新台幣1086億元），如今已漲到近150億美元（約新台幣4656億元）。

請繼續往下閱讀...

據中國國家計算機病毒應急處理中心稱，此次竊盜行為的手法與後續比特幣轉移的低調性質，顯示其更像是 「國家級駭客行動」，並認為美國為此行動的主導者，而非一般犯罪組織。

報告將其與美方從柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，沒收的比特幣連結起來。LuBian曾是世界最大比特幣挖礦業者之一，而遭竊的比特幣，與美國政府先前查扣的一批代幣存在關聯。

去年10月，美國指控陳志參與電信詐騙陰謀和洗錢活動，但美國拒絕透露何時以及如何查獲這些比特幣。報告直言：「美國政府可能早在2020年就已利用駭客技術竊取了陳志持有的12.7萬枚比特幣。這是一起典型的黑吃黑行動，由國家級駭客組織策劃。」

美國司法部先前已就此案提出民事沒收訴訟，使其成為美國歷史上最大規模的加密資產沒收案之一，但聯邦檢察官拒絕針對掌控資產的過程做出說明。

近期，中美兩國常常互相指控對方進行網路滲透與攻擊。中國今年曾表示美國利用微軟（Microsoft） Exchange漏洞入侵中國企業，上月更稱掌握美方攻擊中國國家授時中心的「確鑿證據」。

不過，中國的指控往往比較籠統，缺乏美國指控外國對手進行駭客攻擊時有時會提供的取證細節。

另一方面，陳志的律師Matthew L. Schwartz本週向美國法院提交申請，要求延長時間以追查該批被盜比特幣。他表示，美國政府對陳志的指控「嚴重有誤」。美國檢方在上月公開起訴時表示，陳志目前並未被美方拘押。

Matthew L. Schwartz補充：「我們正與加密貨幣專家合作，追蹤政府在一年多前查扣、且最早於 2020 年被盜的比特幣。」目前，美國司法部與中國駐美大使館均未對此爭議公開回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法