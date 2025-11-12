自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼斥資10.4億元 推動設備汰舊換新

2025/11/12 14:19

中鋼董事會通過兩項重大汰舊換新計畫案，估計共投資新台幣10.4億元。（記者洪臣宏攝）中鋼董事會通過兩項重大汰舊換新計畫案，估計共投資新台幣10.4億元。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今（12）日召開第19屆董事會第3次會議，通過兩項汰舊換新計畫案，估計將共投入10.4億元，中鋼表示，兩項計畫案均於明年一月一日展開，完成後具提升產品品質及降低生產成本等效益。

中鋼通過的議案有煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案，中鋼表示，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資新臺幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自2016年1月1日起至117年6月30日止，為期2年6個月。

另項為軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫核議案，為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自2026年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財