政院研議放寬家庭幫傭 綠委憂衝擊40萬婦女就業

〔記者李靚慧／台北報導〕政府擬開放聘僱家庭幫傭，讓家裡有1名小孩就可以聘雇，但擬以調高就業安定費「以價制量」，勞動部正積極研議，讓立委痛批此政策是「為少數人開方便門」。立委林淑芬今日質詢勞動部，質疑全球各國為解決少子化，政策均朝向「國家幫忙養」，但台灣卻逆向開放家庭幫傭，將取代保母、家事服務、托兒、鐘點清潔等，婦女就業為主的眾多產業，估計將衝擊30至40萬女性就業人口。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（12）日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。立委林淑芬關注勞動部研議開放家庭幫傭的進度，她質疑，行政院指示放寬開放家庭幫傭的前提，是「就業安定費用」從每月 5,000元提高到8,000元，認為可以「以價制量｣，但這句話正凸顯不是每個人都可以負擔得起，也就是「服務有錢人」，只能嘉惠少數富貴人家，凸顯社會不公平的現象。

其次，全世界的國家為解決少子化，其推出的公共政策都朝向「國家幫忙養」，台灣也跟著全世界潮流推進，她質疑為何政策突然轉彎？變成孩子要自己找外傭帶、自己養？導致現行公共托育服務倒退回家庭化、過度市場化的模式。

第3，她提醒勞動部，任何移工政策即使是補充原則，它也會產生另一種衝擊，就是使國內的勞動條件惡化，導致低薪化。林淑芬說，國內原本的相關就業人員，在開放家庭幫傭後，原本從事家事服務、國內居家托育、或是保姆在宅服務，甚至是幼兒園，從業人員都將因此被影響。特別是很多二度就業婦女，特別去取得證照，從事作鐘點清潔工作，若開放家庭幫傭，也會讓這些鐘點清潔工作從業員受衝擊。

特別是原本在台灣擔任保姆，都要取得合格的證照，要上過課、要訓練，但是當國內的托育逐步朝向專業化前進時，勞動部若開放外籍移工擔任家庭幫傭，有可能要證照嗎？沒有證照可以照顧小孩嗎？

林淑芬提出數據，質疑目前台灣提供家事勞動服務的從業員，還有保姆、照顧小孩、幼兒園從業員等各個產業，可能受家庭幫傭衝擊的產業，從業人員有多少？她估算，約佔整體510萬女性勞工的7.7%，高達30至40萬人。林淑芬認為，8000元的就業安定費以價制量，讓有經濟能力者使用，但仍將衝擊國內照顧產業，她要求勞動部進行「性別平等評估」及「兒童最佳利益評估」，因為照顧孩童不僅只有吃喝拉撒睡，不可損及兒童利益。

對此，勞動部長洪申翰表示，將聽取多方面的意見，進行各方面的評估，各個層面影響均須考量。

