太子集團發聲明 否認犯罪

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部上月起訴「太子集團」董事長陳志，同時美國財政部將陳志及其左右手李添、楊新發，以及帳房陳秀玲等人列入制裁名單。台北地檢署日前拘捕集團在台操盤手王昱棠等人，並查獲其在和平大苑成立的聯凡等8家空殼公司，凍結相關資金共計逾45億元，引發社會關注。對此，太子集團11日發表聲明，強調集團及董事長陳志並無任何非法行為，近期的指控皆毫無根據。

綜合媒體報導，太子集團11日發出聲明，提供英文及柬埔寨文版本，聲明否認集團或陳志有任何非法行為，並稱最近的指控毫無根據，看起來只是企圖為不當沒收數十億美元資產進行辯解。

太子集團在聲明中，還控訴部分媒體重複報導不實指控，已對集團內成千上萬名員工、合作夥伴及社區造成嚴重影響，強調集團始終致力於誠信經營，一直堅持透明化運作並遵守所有適用法律，相信隨著所有證據公佈，太子集團的清白將會更加明確。

以下太子集團聲明（中文翻譯）：

太子集團堅決否認集團或集團董事長陳志涉及任何非法活動。近期的指控毫無根據，似乎旨在為非法沒收價值數十億美元的資產辯護。儘管如此，這些毫無根據的指控，加上媒體重複報導這些以及其他未經證實的說法，已對數千名無辜的員工、合作夥伴和集團服務的社區造成不當傷害。

集團仍致力於誠信、負責任的投資以及區域內的可持續經濟增長。十多年來，集團一直透明營運並遵守所有適用法律，當所有證據公佈後，這一點將變得明朗。我們聘請了由Boies Schiller Flexner LLP律師領銜的頂尖團隊，我們有信心當事實水落石出時，太子集團及集團董事長將完全被免責。

太子集團11日發出聲明，提供英文及柬埔寨文版本，聲明否認集團或陳志有任何非法行為。（圖擷取自太子控股集團官網）

