北京暫停關鍵金屬禁令 澳專家揭「背後操作」

〔財經頻道／綜合報導〕中國暫時解除對鎵（Gallium）、鍺（Germanium）與銻（Antimony）等關鍵金屬的出口禁令，為持續近2年的貿易僵局帶來罕見轉折。對此，澳洲專家示警，中國在表面上對貿易限製做出實質讓步的同時，仍能有效控制供應鏈，主要是生產集中度所帶來的系統性風險，遠遠超出了雙邊貿易關係的範疇。

專家指出，中美暫時「休兵」，並不意味風險解除。中國主導全球稀有金屬產能，其中鎵佔94%、稀土佔85%、石墨與鋰也高度集中在此。這種供應集中度使得全球科技與能源轉型面臨長期結構性脆弱。

該文指出，過去一年，全球半導體、再生能源與國防產業因中國出口封鎖而陷入嚴重原料短缺。此次中國宣布將暫停關鍵金屬出口禁令，被外界視為貿易緊張局勢的階段性降溫，但中國仍保留出口許可與軍事用途限制。

這意味著，控制權仍在北京手中，中國在關鍵原物料供應鏈中的戰略主導權依舊牢不可破。

澳洲專家指出，鎵是半導體與高頻通訊、LED、太陽能板的關鍵原料，中國掌握全球94%的供應；鍺廣泛應用於光纖、紅外線技術與太陽能電池、光電元件；銻則兼具軍民兩用價值，是彈藥與阻燃劑、電池除能、電子科技的重要成分。

分析師指出，這3種金屬在全球供應鏈中的戰略地位，任何的政策波動都足以撼動市場。而此次中國暫緩出口禁令，雖能暫時舒緩供應鏈的壓力，卻未解決根本風險。

據報導，中國仍要求出口商取得政府核准並通過終端用戶審查，軍事用途仍全面禁止。分析指出，中國藉由「部分開放、保留槓桿」的策略，既能穩定出口收入，也維持對西方產業的結構性影響力。

經濟層面上，美國製造業因禁令期間的供應短缺而生產延宕、成本上升，而中國生產商則面臨出口收入減少與產能閒置。此次政策調整，反映了雙方在政治與經濟壓力下的權衡。

雖然美國與歐洲正加速布局替代供應鏈與回收技術，但短期內難以撼動中國主導地位。對製造商而言，這13個月的喘息期，是補庫存、分散供應與建立戰略儲備的寶貴時間。

多位分析師指出，中國的「暫時開放」既是一種外交姿態，也是一種戰略警告，提醒全球科技產業：對單一國家的依賴，隨時可能成為政治籌碼。

