軟銀出清輝達持股 股價重挫10％

〔財經頻道／綜合報導〕日本軟銀集團（SoftBank）週二（11日）表示，已出售其持有的美國晶片製造商輝達（NVIDIA）的全部股份，估計套現約58億美元（約新台幣1801.18億元）。消息一出，引發市場震憾，軟銀週三（12日）股價一度重挫逾10%。

軟銀週二在財報中表示，公司在10月出售3210萬股輝達股票，同時還以91.7億美元（約新台幣2847.73億元）的價格出售了其持有的部分T-Mobile股份。

報導指出，股權的出售以及從軟銀願景基金獲得的190億美元（台幣5900.4億元）巨額收益，幫助軟銀在第2財季實現了利潤翻倍。

對於出售輝達和T-Mobile股票，軟銀財務長後藤義光稱，是希望給公司更多投資機會，同時保持財務健康。

報導指出，儘管軟銀出清輝達股票的決定可能讓一些投資者感到意外，但這並非軟銀第一次從這家美國人工智慧晶片寵兒手中套現。早在2017年，軟銀旗下的願景基金（Vision Fund）就曾投資輝達40億美元（約新台幣1242.19億元），然後在2019年1月出售了所有股份。儘管最近進行了出售，但軟銀的商業利益仍然與輝達的利益緊密相連。

軟銀出清輝達持股消息一出，引發市場震憾，也貼近近期市場質疑人工智慧（AI）估值偏高、預期過度的想法。受消息衝擊，軟銀週三（12日）盤中股價一度重挫逾10%，最低觸及20415日圓，隨後跌勢收斂，截至台北時間12日下午1點03分左右，軟銀股價暫報22015日圓，跌幅3%。

