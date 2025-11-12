蛋黃區老人獨居多 板橋、中和每4宅有1宅

全國老人、老宅等「雙老」現象，占比逐漸變大。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國老人、老宅等「雙老」現象，占比逐漸變大，攤開內政部統計數據，第一季全國22縣市中、僅老人居住宅數突破1萬宅的行政區共有15個，集中在臺北市、新北市、桃園市以及高雄市等四都，且絕大多數被視為該縣市的蛋黃區。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，全國15個僅老人居住宅數破萬宅的行政區中，以新北市板橋區數量最多，僅老人居住宅數高達2.15萬宅，其中老人獨居宅數也近1.7萬宅，第二名同樣在新北市，中和區僅老人居住宅宅數約1.92萬宅、老人獨居宅約1.51萬宅，且兩個行政區不論是僅老人居住宅數，還是老人獨居宅的合計數量，均占新北市比重近25%，也就是每4宅就有1宅出現在板橋或中和。

請繼續往下閱讀...

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，屋老、人老的雙老現象主要發生在開發期較早的都會區，一方面就學、就業機會多，容易吸引產業及人口移居，另一方面，像是學校、醫院、捷運投資等公共建設的效益好、自償率高，進一步強化宜居條件。而近幾年的都會區高房價、超高齡化社會，再加上都更、危老重建所衍生的仕紳化趨勢，帶動另一波年輕族群往新興重劃區尋求低總價住宅落腳的趨勢，因而加速傳統蛋黃區的雙老現象。

年輕人移居重劃區 加速蛋黃區雙老

此外，三重、新莊、新店等老人獨居宅數量均逾1萬宅。臺北市則有大安區、中山區等老人獨居宅數突破1萬宅，桃園市則是桃園區，高雄市則為三民區。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，新北市住宅存量與人口數最多，僅老人居住宅數與老人獨居宅數量高居全國之冠仍屬合理。不過，老人宅較棘手的問題有兩大項，一項是老人安養、照護及關懷，第二項是房屋修繕與資產傳承。倘若房產位於蛋黃區，只要能夠避開詐騙，便有利於長老養老與資產傳承；但若房產位於偏鄉且後繼無人，未來偏鄉空屋衍生的公安、治安等疑慮將會加重。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一人宅10年成長50%，其中就包括老人的獨居宅，這類型的住宅可能會衍生一些社會問題，包括孤單、身體健康照護等，政府可以借鏡日本老年化的經驗，讓更多老人獲得幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法