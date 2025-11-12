靜待美政府重啟 台幣橫向整理、暫收31.049元

靜待美政府重啟 台幣陷入橫向整理、暫收31.049元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國勞動市場放緩打擊美元升勢，新台幣兌美元匯率今日早盤以31.02元、升值3.2分開出，但市場仍在消化外資前一日賣超，匯價隨後回到31.05元平盤附近震盪整理，中午暫時收在31.049元、小升0.3分，台北外匯經紀公司成交量4.54億美元。

週一美國參議院通過協商法案，市場預期美國史上最長政府關門事件可望落幕，消息一度激勵美元走揚。不過在政府尚未正式重啟前，民間機構ADP Research初步估計，截至10月25日的四週內，美國私人企業平均每週裁減約11,250個職位，顯示勞動市場降溫。

請繼續往下閱讀...

數據公布後，美元指數應聲走軟，一度回落至99.29、創逾一週新低，只是今早亞洲電子盤再度反彈，目前在99.55附近震盪。

新台幣匯價早盤隨美元走勢一度走升，最高31.01元、最低31,061元，波動幅度不大，大致在平盤附近橫向整理。午後留意外資動向。

外匯交易員指出，影響台幣走勢的關鍵仍在外資與美元強弱。美元後勢則取決於美國經濟表現與聯準會政策走向。短線上，美國政府若順利重啟，政治不確定性降低，有利美元反彈。不過，市場現正等待官方就業與通膨等重要數據出爐，由於聯準會官員對12月是否再降息意見分歧，觀望氣氛濃厚。預期短期內，新台幣仍將在30.8至31.2元區間震盪整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法