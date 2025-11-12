71歲阿嬤總是花大錢迎接孫子 1句話卻讓她愣住揭悲慘真相

日媒以真實案例揭示，年長者常把與子女、孫輩互動視為「面子」或「父母責任」，往往無法拒絕突發開支，生活壓力因此加劇。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於年長者來說，與孫子共度時光是最大的慰藉，然而，現實情況是，孫輩探訪往往伴隨禮物、餐費、交通費等開支，使得年長者笑容背後隱藏著經濟壓力。日本一名71歲阿嬤靠每月約20萬日圓退休年金（約新台幣4萬元）生活，看似安穩的退休生活，其實暗藏巨大壓力。孫女一句天真「奶奶，您很有錢吧？」讓她愣住，也揭開表面寬裕背後的拮据真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的長谷川幸子（化名）有個7歲孫女，她每個月會來幸子家一到兩次，能近距離看著孫女成長，本應是最大的樂趣。但近來，這些探訪卻成了幸子的壓力來源。

請繼續往下閱讀...

幸子舉例「前幾天，我花了1萬日圓買了蛋糕和禮物。如果帶他們出去吃飯，光餐費就要3到4千日圓。兒子和媳婦總說『謝謝您』，但他們不了解我的家計狀況。」

事實上，幸子每月靠約20萬日圓退休年金（約新台幣4萬元）生活。雖然房貸已還清，但固定資產稅、醫療費與食品價格上漲，逐漸壓迫家計。她說「日常生活費還能勉強應付，但一旦遇到意外開支，就會立刻入不敷出。每次孫子來訪，我都不敢說我們拮据。」

然而，日前她的7歲孫女天真地問了一句「奶奶，您很有錢吧？」這個問題讓幸子愣住，不知如何回答。幸子無奈地說「她可能是在電視上聽到退休資金的話題，覺得奇怪吧。我明明沒有工作，卻還給她做飯、買玩具。」

報導指出，據日本調查顯示，大多數高齡者靠積蓄生活，無法支撐漫長老後日子，此外，像幸子這樣，把與子女、孫輩互動視為「面子」或「父母責任」，往往無法拒絕突發開支，生活壓力因此加劇。幸子坦言「我怕因為金錢拒絕，他們會不喜歡我，也不想給兒子添麻煩，所以錢就自然花出去了。」

專家指出，近年物價上漲、保險費和醫療費增加，使高齡者生活壓力加劇。雖然政府提供相關支援措施，但許多老人不了解制度，無法受益。

