「亞洲國際論壇：未來經濟新絲路」 培力青白領開啟經濟新絲路

2025 年亞洲國際論壇「未來經濟新絲路」邀請專家分享AI、金融創新與再生醫學等經驗，培力青白領開啟經濟新絲路！（BYUMS Taiwan 提供）

〔記者高嘉和/台北報導〕由楊百翰大學管理協會（BYUMS Taiwan）舉辦的2025年亞洲國際論壇「未來經濟新絲路」將於11月14 （五）日起一連2天於輔仁大學國璽樓國際會議廳舉辦，論壇主軸包含AI、金融創新與再生醫學等。加入BYUMS Taiwan會員可免費參與論壇，獲得跨產業深度交流、優質人脈串聯等成長機會！

楊百翰大學管理協會秘書長劉慧珠表示，BYUMS Taiwan致力於培養高道德標準與商業敏銳度的「青白領」，在職涯路上不只是「成功」，更能「成長」。（BYUMS Taiwan 提供）

楊百翰大學管理協會秘書長劉慧珠表示，許多年輕人懷抱理想步出校門，卻在在薪資停滯、競爭白熱化的時代中迷失方向。面對這樣情況，BYUMS Taiwan致力於培養高道德標準與商業敏銳度的「青白領」，陪伴學員在職涯路上不只是「成功」，更能「成長」。透過人脈串聯、高道德養成的啟發式課程，為迷惘的社會學子點亮方向。

這次論壇以驅動亞洲未來的智慧轉型與永續金融發展為主題，範疇跨足AI、金融、醫學、數位轉型等多元領域。邀請專家演講主題包括AI時代來臨，如何因應數位轉型以及應用，以及如何重塑現代企業；穩定幣與RWA在未來金融市場的趨勢；AI在大健康產業的發展、精準醫療、農業轉型、廢棄物處理等。

首日南台科技大學黃能富校長分享AI教育與人才培育上的積極布局，如何產學整合；工研院簡全基博士則以農業為主題，探討AIoT技術在智慧農業中的實際應用，亞洲許多國家皆以農立國，台灣經驗可望成為國際合作的典範。

第2天議程聚焦金融創新與再生醫學，探索穩定幣與數位資產、AI在大健康產業的發展。專題論壇同時邀請新加坡、越南、菲律賓的產業菁英進行對談，針對亞洲新興市場趨勢，討論台灣科技人才如何與國際接軌。

BYUMS Taiwan創立10年，劉慧珠表示，BYUMS Taiwan創始會長喬羅素（Ross Chiles）秉持「讓每一位懷抱理想的年輕人找到賦權的力量，成就屬於自己的光」初心，在台灣創立BYUMS Taiwan，從最初20名志工起步，志工們靠著強烈自我成長動能推動各類活動，從午餐會、企業參訪到全台巡迴演講，並逐步發展成會員逾千人的跨產業學習社群。

最受歡迎的「領袖啟航課程」幫助學員如何設立目標，培育具遠見與責任感的領導者，並透過自己的選擇在未來走向更好的行動，增進學員的領導、表達及專案管理能力，已經累積上千名學員。

劉慧珠表示，有一位家庭主婦學員起初不太敢表達意見，連拍影片作業都感到很彆扭，但在課程中逐漸學會表現自我、找回生命的熱情，後來更成為輔導員，幫助更多後進學子。也有對行銷有興趣卻沒經驗的學員，透過協會的課程、人脈力量及實習服務，慢慢累積經驗值，成為專職的行銷接案者，並嘗試創業，這些正向反饋都讓協會幹部感到暖心，堅定培力年輕人才的信念。

BYUMS Taiwan創始會長喬羅素（Ross Chiles），「每一位懷抱理想的年輕人找到賦權的力量，成就屬於自己的光」，是他創會的初心。（BYUMS Taiwan 提供）

此次論壇地點在輔仁大學國璽樓國際會議廳，加入BYUMS Taiwan會員可免費參與此次論壇/一般來賓報名費為3千元。活動詳情可查詢官網: https://reurl.cc/LnY0Gx

