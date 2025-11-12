巨大涉強迫勞動 洪申翰：研議指引助企業辨識風險

立法院社會福利及衛生環境委員會今（12）日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢，洪申翰會前接受媒體聯訪（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕巨大集團旗下的捷安特日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰昨日答覆立委質詢表示，已指示經濟部、勞動部全面性檢討，提出讓大家可遵守的相關指引。對此，勞動部長洪申翰今（12）日表示，正與經濟部討論，訂定可預防、改善、降低強迫勞動風險的一套指引，並不局限在NAP2.0，以協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（12）日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。洪申翰會前接受媒體聯訪，針對自行車業者巨大公司遭美國海關發布暫扣令，衍生強迫勞動的問題，行政院長卓榮泰昨天在立法院表示，針對強迫勞動議題，將要求經濟部、勞動部全面檢討勞動條件及勞動保障，說明目前訂定指引的方向與進度。

洪申翰表示，正在研議可協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險等，希望能協助企業建立一套可執行的管理架構，進行後續勞動人權的風險評估，或預防、發現、降低強迫勞動風險的指引。

洪申翰說，目前正針對相關法規機制進行盤點檢討，希望能符合國際要求，正與經濟部討論及合作中，但不局限在NAP2.0，各部會對強迫勞動議題都非常重視。

