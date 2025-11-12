自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

王品集團前3季每股賺12.01元 連3年賺1個股本

2025/11/12 11:52

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團公布第3季合併營收為58.9億元，年增2.36%，創同期歷史新高，稅後淨利3.43億元，年減5.62%，每股盈餘為4.13元，較去年同期每股盈餘4.4元縮水0.27元。

累計前3季合併營收173.2億元，稅後淨利9.95億元，較去年同期微減2.73%，每股盈餘12.01元，則較去年同期每股盈餘12.41元減少0.4元，但確定連續3年賺超過1個股本。

王品表示，中國事業群自去年第2季開始獲利，至今已連續6個季度獲利，且高於餐飲同業平均營收成長幅度，顯示平穩向上的趨勢。

王品集團1~10月累計營收192億元，創同期新高，預期第4季在政府普發現金萬元入帳後，可望提升消費意願，有助帶動營收增長，王品集團也加速展店腳步

，第4季預計新增近10間新門市。

包含10月在高雄夢時代開出全台最大間的肉次方，原燒與和牛涮進駐竹北光明商圈，11月的石二鍋桃園經國店與高雄小港漢民店等。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財