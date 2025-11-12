老到只剩錢！擁800萬存款7旬夫婦後悔沒及早做1事

擁800萬存款7旬夫婦後悔沒及早與先生去旅行，如今身心俱疲，什麼都做不了了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對7旬夫妻，靠著長年放棄旅行、外出用餐，且幾乎不在社交上花錢，苦存4000萬日圓（約新台幣800萬），如今雖然房子、錢都有了，但卻身心俱疲，後悔沒趁身體健康時多出去旅行，如今只剩錢和時間，不知如何度過空虛的日子。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「說實話，有時候我都納悶自己為什麼一直這麼克制，」72歲的東京居民中山圭子（化名）說道。她和75歲的丈夫浩一靠退休金生活，兩人每月退休金加起來約20萬日圓（約新台幣4萬）。

雖然靠退休金維生，但他們擁有自己的房子，還清了房貸，並且精打細算地控制日常開支，從不動用積蓄，加上他們沒有孩子，所以不用支付他們的教育費用，而且丈夫不喝酒也不抽煙，平時兩人也很少旅行跟外出就餐，因此，他們目前的積蓄，包括退休金和工作期間的積蓄，加起來接近4000萬日圓（約新台幣800萬）。

中山進一步指出，「每次我們買東西，我先生總是會說，『我們把它存起來養老吧。』、即使他想1年去1次旅行，先生也會說，『現在沒必要去。』」存錢已經成了他們的習慣。

他們精打細算地購買日常用品，並將每月伙食預算控制在3萬日圓（約新台幣6000元）以內，他們可能1個月只外出用餐1次，並盡量減少與朋友的社交活動，除了婚禮和葬禮等特殊場合外，幾乎不在社交上花錢。

中山女士說：「當時我覺得這很正常，但現在我70多歲了，身心俱疲，什麼都做不了了。我終於有了時間和金錢，卻不知道該如何度過。」

如今，當鄰居們談論他們和伴侶一起去泡溫泉，或者和女兒一家去沖繩旅行時，我會感到羨慕。我們幾乎沒有這樣的回憶。

中山夫婦的4000萬日圓儲蓄，使他們躋身富裕階層，然而，這種「數位財富」並不一定能轉化為「精神財富」。 「我以後可能會生病，如果不得不去養老院，我不知道要花多少錢，」中山嘆了口氣說道，「但最近我的想法稍微改變了一些。如果生病了，到時候再考慮吧。我想趁著身體還健康的時候和丈夫一起去某個地方。不過現在有點晚了。」

專家表示，儲蓄和準備固然重要，然而，如果忽略了“你儲蓄的目的是什麼”以及“你何時會用到它”，就可能造成“空虛感”。

