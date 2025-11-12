先別急！普發1萬一堆人哀嚎「還沒收到」 財政部曝原因

首批普發一萬元在今（12）日入帳。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕首批普發1萬元在今（12）日入帳了，不少民眾一早起床看到入帳訊息直呼驚喜，網路各處可見相關截圖。不過也有民眾急得喊「為什麼還沒收到？」對此，財政部表示，因為各家銀行作業程序及交易筆數不同，才會造成有人收到、有人還沒收到情況。財政部請民眾耐心等待銀行撥款，並透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

普發1萬元現金在11月11日18時起至11月12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金也在同一天入帳，首批入帳共1046萬筆。不少網友今日在社群網路分享收到1萬元的截圖，興奮討論要如何使用這筆錢；但也有不少網友焦急直呼為什麼自己還沒收到錢？

對此，財政部今日在臉書發文表示，各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認。

財政部也說，明天（13日）0時起，可進入官網查詢登記結果，若入帳失敗或核驗失敗，可重新登記或改以ATM領現（11/17開放）或是郵局領現（11/24 開放）。

