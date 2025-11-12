「美元微笑理論」創建者：川普剩餘任期內 美元將再跌逾13％

任永力（Stephen Jen）預測，在美國總統川普（Donald Trump）剩餘任期內，美元將再貶值約13.5%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以「美元微笑理論」（Dollar Smile Theory）聞名的基金經理、Eurizon行政總裁任永力（Stephen Jen）預測，在美國總統川普（Donald Trump）剩餘任期內，美元將再貶值約13.5%。

綜合媒體報導，任永力指出，儘管近期美元略有回升，但「美元下一波大幅走勢仍是下跌」，並預測隨著海外經濟加速成長，美元吸引力將進一步減弱。

任永力也提到，川普政府也希望美元進一步下跌，以降低美國製造業部門成本，推動承諾振興的產業。同時，市場對主要儲備貨幣（包括美元）的興趣下降，也促使黃金和比特幣不斷創新高，這股趨勢可能還會持續。

總體來看，任永力認為，美國正處於「多年美元調整的第3或第4局」。

報導指出，美元今年已累計下跌約7%，使得美元有望創下8年來最糟糕的1年。

