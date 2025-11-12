焦點股》鑫聯大：第3季EPS創新高 帶量大漲

鑫聯大積極進行多元化的產業合作，尋求各事業體更穩健積極之發展。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大投控（3709）受惠於旗下顯卡、板卡事業動能增溫，第3季每股盈餘（EPS）3.61元，創下歷史單季新高表現，今日在買盤搶進之下，鑫聯大盤中高點觸及58.2元，截止上午10時57分暫報57.1元，漲幅7.74%，成交量9220張。

鑫聯大指出，資訊通路產業由實體走向多媒體、網路化、隨身化，資訊產品生命週期短暫，平均毛利微薄，扁平化之通路結構能縮減分層銷售之成本，增加議價空間。因此，建立電子化商務平台將成為電腦通路業者之必然趨勢，然而面對下一個世代的網路演化，各種行動裝置平台資訊的多元化亦為不可避免之方向。

鑫聯大提到，公司營運短期方面將尋求母公司大聯大控股集團的支援，強化本公司在資訊產品通路代理業務的競爭力，並擴大國際化業務，同時尋找合適併購或入股標的，藉由建立投資決策、投後管理機制及子公司管理與監督機制，以利新成員加入及迅速融入，並依各自市場及產業特性，專注核心事業及提升績效，並保有獨立經營彈性。

鑫聯大認為，若有新事業體加入，可透過資源互享或互補，建立競爭優勢並產生經濟效益，將公司打造為異中存同，同中存異的多元化控股平台。長期來看，集團將加強公司治理、提高透明度，同時以宏觀角度規劃，進行多元化的產業合作，尋求各事業體更穩健積極之發展。

