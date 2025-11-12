台南再添國際旗艦旅宿 「Signia by Hilton」首度登台插旗府城

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts（左）與台南市長黃偉哲（右）相見歡。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原「台南大億麗緻酒店」將以全新面貌重返市場！福泰飯店集團與希爾頓集團合作，引進國際高端品牌「Signia by Hilton」進駐，成為該品牌在東亞的首家據點，投資額高達10億元，預計明（2026）年上半年正式開幕，將為台南旅宿市場再添國際級亮點。

福泰飯店昨（11）日拜會台南市長黃偉哲，說明與希爾頓集團合作的最新計畫。全新飯店將進行全面翻修，投資10億元，規劃344間客房、560坪會議空間，並設有水療、游泳池與健身中心等設施，打造結合國際規格與在地文化的高端旅宿新地標。

黃偉哲表示，樂見福泰飯店與希爾頓集團攜手合作，讓「Signia by Hilton」落腳台南。飯店周邊匯集景點、美食與百貨商圈，未來勢必吸引更多國際旅客造訪，提升城市能見度與旅宿競爭力。他指出，台南旅宿總房間數自2018年的1萬2379間，成長至今年的1萬6006間，顯示市場蓬勃發展，也印證國際品牌對台南觀光潛力的肯定。

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，這是品牌在東亞的首個據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗「融合在地文化的國際服務」，營運上將結合台南的歷史、人文與美食，呈現兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗。

福泰集團強調，此次投資象徵企業深耕南台灣的決心，未來將在飯店經營中導入更多台南元素，打造代表城市風華的國際品牌飯店。南市觀光旅遊局長林國華表示，國際品牌進駐凸顯台南旅宿市場成熟與潛力，市府將持續推動高品質旅宿發展，打造兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市。

