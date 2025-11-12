焦點股》偉訓：第三季財報雙增 買盤力挺翻紅

偉訓昨日公布第三季每股盈餘0.76元，較前一季每股虧4.36元顯著改善，也比去年同期成長13.43%。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠偉訓（3032）昨日公布第三季每股盈餘（EPS）0.76元，較前一季每股虧4.36元顯著改善，也比去年同期成長13.43%。偉訓今日開盤受調節性賣壓影響，低點一度下探87.3元，在多方力挺之下由綠翻紅，高點觸及96.3元，振幅9.59%，截至上午10時38分暫報94.1元，漲幅0.32%，成交量3018張。

偉訓表示，公司持續深化人工智慧（AI）與雲端伺服器機櫃業務，AI水冷機櫃整合集流匯流排（Manifold）、電流母排（Busbar）與冷卻分配單元（CDU）等關鍵技術，已獲美系雲端大廠測試通過，預計2025年底起提供亞洲及北美資料中心需求，將成為2026年成長動能。關於伺服器機殼業務，偉訓攜手國內主要AI伺服器系統商策略合作，共同開發AI伺服器氣冷與水冷機殼，產品已陸續量產。同時，偉訓取得雲端服務供應商（CSP）大廠特殊應用積體電路（ASIC）散熱模組合作機會，正積極擴充熱管與均熱板（VC）產能，預期2026年第二季起將有正向營運表現。

請繼續往下閱讀...

個人電腦（PC）事業方面，偉訓持續強化研發設計能力以因應市場需求與趨勢，已開發多項專利機殼技術，包括分倉散熱、旋轉風扇支架與旋鈕固定結構（BOA）等有助於機箱散熱的創新設計，協助客戶提升產品差異化與市場競爭力。此外，偉訓在電源產品領域則提前佈局輝達（NVIDIA）顯示卡RTX 60系列升級潮，推出1200W至2000W高瓦數電源，並配合英特爾（Intel）第三代12V單軌（12V only PSU）規格開發新產品，以高效率與穩定輸出滿足次世代高效能平台需求。

偉訓目前同步深化拓展自有品牌「COUGAR」的全球市場，代理商遍佈全球，包括亞洲、北美、歐洲與拉丁美洲等市場。COUGAR產品線橫跨PC零組件、電競周邊設備與家具類產品，結合創新設計與性價比優勢，推出高散熱機殼、大瓦數電源與人體工學桌椅等多元產品。除PC自行組裝（DIY）通路外，也積極開發系統整合（SI）與家具通路，擴大品牌市占。

偉訓於今年藉由併購全球聲學領導廠商珀韻（Poyun）跨足聲學元件領域，珀韻的營收與獲利於第三季開始納入偉訓合併財務報表。珀韻第三季營收新台幣11.6億元，稅後淨利1.5億元，營運持續成長並對偉訓財務表現有顯著貢獻。

珀韻現階段於越南、中國、美國、馬來西亞等地均設有生產據點，主要客戶涵蓋車用音響、原始設備製造（OEM）及專業音響領域的領導品牌客戶。穩定的長期客戶合作關係與滿載的訂單，使珀韻正計劃擴大產能及據點以因應業務成長。在珀韻加入偉訓集團後，雙方結合自動化製造及高效營運管理，共同開發聲學元件新應用，切入車載與新興市場，為集團帶來穩定成長的營運表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法