焦點股》南茂︰記憶體大好 營運轉虧為盈

測廠南茂（8150）第三季虧轉盈。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）第三季稅後淨利3.52億元，轉虧為盈，稅後每股盈餘0.5元，創近5季新高；儘管終端消費需求疲弱，南茂看好記憶體動能穩健，尤其DRAM增長動能明顯，預期記憶體明年整年都會是好年。營運利多面，激勵南茂今股價表現強勢，盤中攻漲停鎖住，達40元大關，上漲3.6元，截至10點12分，成交量放大至4.59萬張。

南茂第三季記憶體產品約共佔營收的48.9%，季增16%、年增34.9%，帶動營收61.43億元，季增7.1%、年增1.2%；毛利率12.4%，季增5.8個百分點、年減1.5個百分點；稅後淨利3.52億元，較上季虧損5.33億元轉虧為盈，稅後每股盈餘0.5元，上季則每股虧損0.75元。前三季累計稅後虧損455.9萬元，稅後每股虧損0.01元。

南茂指出，展望第四季，儘管終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，記憶體因客戶回補庫存、需求穩健，動能優於DDIC產品，尤其DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩，第四季也將持續反映基板、金價的材料成本上漲。

