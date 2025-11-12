甲骨文恐淪「垃圾債」! 巴克萊示警負債比高達 500％

巴克萊銀行點名，甲骨文是債務壓頂的「金絲雀」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對大型科技公司AI支出的擔憂，已蔓延至債券市場。據報導，超大規模雲端運算企業債務利差創下數月新高，這可能是對整個AI敘事進行風險重估的一個「領先指標」。

最新的導火線是，巴克萊銀行 （Barclays）下調了甲骨文（Orcale）的債務評級。該行警告稱，甲骨文為 AI 資料中心建設的巨額資本支出已遠超自由現金流能力，負債比高達500%，是主要科技公司中最高。巴克萊預測，甲骨文信用評級可能降至BBB-，接近垃圾債門檻。

根據巴克萊銀行在11日發布報告預測，甲骨文從2027財年起將面臨嚴重的融資缺口，預計可能在2026年11月耗盡現金。對此，分析師奇斯（Andrew Keches）將甲骨文的債務評級下調至「減持比重」（Underweight），相當於「賣出」建議。

過去7週，科技公司發行了超過1200億美元（約新台幣3.7兆元）的債券，主要用於為資料中心建設提供資金。

根據美銀數據，包括Alphabet、Meta、微軟和甲骨文等「超大規模供應商」發行的一籃子債券，其收益率相對於美國國債的利差已攀升至0.78個百分點，創下川普關稅引發市場動盪以來的最高水平，這可能是對整個AI敘事進行風險重估的一個「領先指標」。

而在這場信貸市場的風波中，甲骨文的處境尤為突出，其負債比高達500%，亞馬遜則為50%，微軟為30%，Meta和Google則更低。現今，甲骨文成為觀察整個產業壓力的縮影。

