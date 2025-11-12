台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家

外媒報導，台灣的醫療系統在多項評比中名列前茅。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「美國線上」（AOL）報導，全球醫療保健品質差異巨大，一些國家已成為行業標竿，而其他國家則更努追求進步，而國際排名可以反映出哪些國家處於領先地位，哪些國家正在取得顯著進步，報導列出8個國家，並表示台灣可以說是全球醫療保健冠軍。

文章首先介紹台灣，台灣的醫療系統在多項評比中名列前茅，以兼顧效率、負擔能力與醫療可及性而廣受認可。據全球知名CEOWORLD雜誌公布全球「2025醫療照護指數」排名，在全球110個國家／地區中，台灣名列第1，被評為世界上醫療保健系統最好的國家 。

《AOL》介紹，台灣透過全民健康保險（健康保險）系統，提供全民健康保障。而台灣採單一支付者制度（single-payer system），確保全民皆可取得醫療服務，並整合先進的數位工具，例如健保卡與人工智慧健康數據系統。

再來是韓國，南韓以國民健康保險（National Health Insurance Service）聞名，保障居民與居住滿6個月的外籍人士，兼具先進醫療技術與可負擔性。該體系在先進醫療技術和價格合理性方面表現卓越，且韓國的機器人手術和癌症治療領域處於領先地位，同時提供涵蓋牙科、心理健康和傳統醫學的全面醫療保障。

據報導，韓國女性因非傳染性疾病導致的過早死亡率位居全球最低之一。

澳洲的全民醫療保險制度（Medicare）為居民及部分外籍人士提供免費或補助醫療服務，並由健全的私人醫療體系作補充。據CEOWORLD評比，澳洲醫療系統名列全球第3，2024 年1研究顯示，澳洲在醫療基礎建設（Infrastructure 90.75）與政府準備度（Government readiness 92.06）方面均維持高分，鞏固其全球聲譽。

而荷蘭則擁有世界上最高效的醫療體系之一，這得益於其強制性醫療保險制度以及對預防醫學和早期診斷的重視，荷蘭的整體醫療水準名列前茅。

接下來是新加坡，其醫療保健體系融合了公立和私立醫療服務，強制性的保健儲蓄計劃（Medisave）繳款，確保醫療服務的價格可負擔性和選擇性。

新加坡擁有世界一流的醫療設施，在醫療創新方面處於領先地位，並擁有強大的公共衛生計畫和私人醫院較短的候診時間，此外新加坡的醫療保健支出，佔GDP的比例相對較低，並維持著相對合理的水平。

美國在全球醫療創新指數排名中躍升至第7位，扭轉了先前幾年的下滑趨勢，這主要得益於其在疫情防範和應對方面的進步。

報導還介紹，報導指出，儘管就醫等待時間仍存在爭議，加拿大在醫療基礎設施與制度治理方面仍維持卓越水準。根據U.S. News評比，加拿大位居全球擁有完善公共醫療系統的國家之列。

最後，根據CEOWORLD 2025年數據顯示，愛爾蘭在藥品可及性和成本效益方面，表現不凡，該項得分高達96.22分。在CEOWorld雜誌2024年的醫療保健系統報告中，愛爾蘭排名第6，採行全民醫療制度（universal healthcare system），展現了在特定醫療保健領域，追求卓越如何推動整體系統績效的提升。

專家表示，全球醫療系統持續演進，各國正從彼此的成功與失敗中學習。資料顯示，強大的醫療體系不僅取決於高額支出，更在於智慧投資，包括基礎建設、先進科技以及全民可及的醫療服務。

報導也提醒各國，如何平衡效率、品質與公平性，是提升醫療系統整體表現的關鍵。

