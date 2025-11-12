71歲主婦省吃儉用30年！存1300萬後卻突崩潰超後悔

每個人都希望老後能「安心生活」。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每個人都希望老後能「安心生活」，這名71歲A女士（化名）也不例外。她過著省吃儉用的生活30年，好不容易還清房貸、養大孩子，存6500萬日圓（約合新台幣1307萬元），夫妻每個月的年金加起來還有26萬日圓（約合新台幣5.2萬元），原以為能好好享受退休生活，但因婆婆身體問題，夫妻被迫在家照顧，連旅行都成了奢望，她感嘆：「現在有錢卻什麼都做不了，早知道年輕時就該多花一點錢。」

根據日本財經媒體《The Gold Online》報導，A女士回想一生的節儉，她懊悔說：「我現在想，也許那時的節約太過頭，真的很後悔。」

請繼續往下閱讀...

A女士是位是住在郊區公寓的家庭主婦，丈夫是一輩子在同1家公司任職，到65歲退休的上班族，收入最高時年薪達800萬日圓（約合新台幣160萬元），在他們住的地方，可說是相當穩定的收入。

A女士一邊照顧家庭，每週也兼職3天，年收入約150萬日圓（約合新台幣30萬元）。家庭的金錢管理和未來規劃，全部由A女士負責，反倒A女士的丈夫個性與她相反，屬於有多少就花多少的那種人，因此A女士每月給丈夫3萬日圓零用金，不夠再說，「我常掛在嘴邊說『我們家很緊、要繳房貸、要養小孩』，大概因此他也幾乎沒再多要。」

A女士在管理家庭財務方面，對自己和家人要求嚴格，徹底削減不必要的開支。她非常喜歡便宜貨和特價品，這種金錢觀念也自然而然地傳給了孩子，以前孩子們在買東西時還會說：「媽媽，這邊比較便宜喔！」這也成了她懷念的往事。

身邊朋友一到暑假、新年期間都會出國旅行，有人去夏威夷、也有人去歐洲，A女士則堅持「我們家有我們家的過法」，只選擇開車能到的露營地，而且每次都去同一個地方。

這樣堅持節約的生活持續了幾十年，最終她們還清房貸，孩子也順利長大、獨立。當丈夫退休時，夫妻的存款竟累積到6500萬日圓（約合新台幣1300萬元）。在丈夫65歲退休的慶祝場合上，A女士才第1次告訴丈夫存款數字，他驚訝到說不出話來，表示「妳一直說沒錢，那是怎麼回事啊？」

為了晚年能過得安心，A女士一直過著節儉生活，「年輕的時候，就算錢少，還可以找藉口說『年輕嘛，沒辦法』。但年紀大了沒錢，我就覺得很悲慘，育兒期間支出本來就大，我和老公當時就決定好，等到老了以後再來享受奢侈生活。」

然而，他們卻沒有機會享受晚年奢侈的生活。某天婆婆在玄關跌倒，從此需要長期照護。公公已經過世，婆婆和丈夫都堅持不去養老院。最後A女士和丈夫兩人只好在家照顧婆婆。

A女士說：「婆婆在家，我們總不能自己開心地出去玩或旅行吧。」雖然有暫時把她送去機構的方法，但丈夫不願意，說「要是我們去旅行時，發生了什麼怎麼辦？」如果只有我自己跟朋友去玩，對丈夫來說又太無情，一拖就是不知不覺5年多過去了。

A女士表示：「我們有存款，和丈夫的年金加起來每月也有26萬日圓左右（約合新台幣5萬2000元）。但是現在有錢也什麼都做不了。如果早知道會這樣，年輕的時候就該花錢了。」

她常常這麼想，當初如果多花錢，不只可以和孩子們創造更多快樂的回憶，丈夫在職場時，也不用忍受過的零用錢少得可憐的生活，「我現在想，也許那時的節約太過頭了吧，真的很後悔。」

根據報導，等到退休後，從工作和育兒中解放，再好好享受人生。抱著這個目標的人應該不少，而這種想法本身沒有錯，但「退休、晚年＝自由」並不適用於所有人。

隨著年齡增長，疾病和需要照護的風險也會增加。也就是說，當人們認為65歲「終於有了自由時間」時，很可能才發現自己需要照顧父母，且自己恐怕也正進入，需要面對自身健康狀況和慢性病的年齡。

「工作」和「育兒」之後，緊接著的生活可能是「父母照護」，這絕非特殊案例，而是許多人都可能面臨的現實。而在這個過程中，人們常常會因為「對未來感到不安」或「留到老了以後再奢侈」而錯失花錢的時機。

健康、時間、金錢這3個要素全部具備的時間，其實並沒有那麼多。為未來做準備固然重要，但如果為了「將來」而過度忍耐「現在」，那個「將來」可能永遠不會到來。

人生不會按照計畫走，但金錢只有在使用時才有價值，如何在「現在」與「未來」之間找到平衡，才是最重要的功課。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法