焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。

宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億元，每股盈餘為3.88元，較第2季轉虧為盈。前3季營收21.19億元，稅後淨利65.82億元，每股盈餘7.88元。

宏達電第3季獲利主要是處分桃園土地及建物，以土地及建物之買賣總價合計為56.38億元，扣除原土地建物之帳面價值、應繳納之稅賦與相關交易成本後，處分利益約39億元。

宏達電HTC 9月台灣發表首款MIT台灣製造AI智慧眼鏡VIVE Eagle，攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務。VIVE Eagle支援繁體中文語音操控，採開放式AI架構設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，享受AI助理、智慧拍攝、翻譯、音樂聆聽等多項日常便利功能，並持續透過更新擴充，是HTC推動AI穿戴產業生態圈的重要一步。

