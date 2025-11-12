自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻華先進傳將入股納智捷 Luxgen n5改掛Foxtron Bria搶市

2025/11/12 09:33

佈局電動車市場，裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團電動車合作再升級，市場傳出，裕隆決定將旗下自有品牌納智捷汽車股權移轉給雙方合資的鴻華先進（2258），也意味著鴻海間接取得納智捷品牌主導權，垂直整合電動車供應鏈的一大步。（納智捷提供）佈局電動車市場，裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團電動車合作再升級，市場傳出，裕隆決定將旗下自有品牌納智捷汽車股權移轉給雙方合資的鴻華先進（2258），也意味著鴻海間接取得納智捷品牌主導權，垂直整合電動車供應鏈的一大步。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局電動車市場，裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團電動車合作再升級，市場傳出，裕隆決定將旗下自有品牌納智捷汽車股權移轉給雙方合資的鴻華先進（2258），也意味著鴻海間接取得納智捷品牌主導權，垂直整合電動車供應鏈的一大步。

目前鴻華先進股權結構由鴻海持股45.62％、裕隆43.83％，在納智捷成為鴻華先進100％子公司後，可望加速垂直整合和決策效率。

市場也推測，鴻華先進入股納智捷汽車後，Luxgen n5將喊卡，改以Foxtron Bria搶市，代表鴻海自有品牌Foxtron將接棒亮相。

市場認為，在鴻華先進取得納智捷品牌經營之後，在既有的納智捷通路以及銷售基礎上，可採取LUXGEN主攻內銷，FOXTRON瞄準外銷的模式，為後續的國際客戶開發與代工合作創造更大空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財