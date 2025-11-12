鴻華先進傳將入股納智捷 Luxgen n5改掛Foxtron Bria搶市

佈局電動車市場，裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團電動車合作再升級，市場傳出，裕隆決定將旗下自有品牌納智捷汽車股權移轉給雙方合資的鴻華先進（2258），也意味著鴻海間接取得納智捷品牌主導權，垂直整合電動車供應鏈的一大步。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局電動車市場，裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團電動車合作再升級，市場傳出，裕隆決定將旗下自有品牌納智捷汽車股權移轉給雙方合資的鴻華先進（2258），也意味著鴻海間接取得納智捷品牌主導權，垂直整合電動車供應鏈的一大步。

目前鴻華先進股權結構由鴻海持股45.62％、裕隆43.83％，在納智捷成為鴻華先進100％子公司後，可望加速垂直整合和決策效率。

市場也推測，鴻華先進入股納智捷汽車後，Luxgen n5將喊卡，改以Foxtron Bria搶市，代表鴻海自有品牌Foxtron將接棒亮相。

市場認為，在鴻華先進取得納智捷品牌經營之後，在既有的納智捷通路以及銷售基礎上，可採取LUXGEN主攻內銷，FOXTRON瞄準外銷的模式，為後續的國際客戶開發與代工合作創造更大空間。

