焦點股》金像電：Q3毛利率飆新高 化身金項鍊噴漲停

金像電第3季季報優於市場預期，股價漲停再創天價。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB大廠金像電（2368）第3季財報亮眼，受惠AI伺服器需求強勁與新專案加速量產，核心業務表現大幅優於市場預期，毛利率更創歷史新高，衝上35.6%，遠超市場預估的31%水準，今日金像電股價噴出，開盤3秒鐘就鎖住漲停板，漲停價548元，創下掛牌天價，漲停委買張數逾5000張。

美系外資看好金像電今年在AI PCB 市場佔有率達50%，2026年可提升至65–70%，未來進一步切入Google TPU供應鏈及多項新ASIC 專案，目標價由550元上調至700元。

請繼續往下閱讀...

美系外資指出，第3季財報亮眼主要來自AWS Trainium 2及新800G交換器等 AI 專案進展超乎預期。不過，隨著公司持續加碼研發與新產能投資，第3季營業費用高於市場預估。展望第4季，受年底工作天數減少及主要AI客戶產品轉換期影響，第四季營收將略降至174億元，毛利率亦將小幅回落至32.9%。不過，明年將迎來新一波成長，隨著產品組合優化與 AI 需求持續升溫，毛利率可望再度上升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法