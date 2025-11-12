羅伯特清崎：白銀價格1年後將漲至每盎司200美元

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測，白銀價格1年後將漲至每盎司200美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預測，白銀價格1年後將漲至每盎司200美元（約新台幣6196元）。

羅伯特清崎週二（11日）在社交平台X發文表示，窮人能做什麼？雖然他同情窮人，但他並不認為應該直接給窮人錢。正如他在主日學學到的「授人以魚不如授人以漁。」

羅伯特清崎表示，他在上一條推文中問了一個問題：「白銀突破50美元（約新台幣1549元）…接下來會漲到70美元（約新台幣2169元）嗎？」這是個好消息，他很興奮，但大多數人卻不這麼想。

羅伯特清崎稱，世界上大多數人，即使是窮人也能買得起50美元的白銀。但很少人能買得起價值10萬美元（約新台幣309.8萬元）的比特幣。他第一次買比特幣時的價格是6000美元（約新台幣18.58萬元），他的前100枚比特幣現在已價值數百萬美元。

羅伯特清崎稱，如果他買不起價值10萬美元的比特幣，他也會對他之前預測的白銀價格從50美元漲到70美元而興奮不已，並要其讀者粉絲永遠記住富爸爸的投資法則：「你的利潤是在買入的那一刻決定的，而不是賣出的時候。」

文章最後，羅伯特清崎預測，1年後白銀的價格會漲到每盎司200美元，並稱當白銀漲到每盎司 200美元時，輸家們才會開始買。羅伯特清崎要其讀者粉絲不要當輸家，要在價格低時買入，當輸家開始買時賣出。

