國際油價連日強彈！但「這變數」恐成最大罩門

國際油價週二（11日）上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對俄羅斯祭出最新制裁措施影響供應，加上市場看好美國政府關門危機有望結束，國際油價週二（11日）上漲，但全球原油供應過剩的疑慮仍限制漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲91美分或1.51%，收每桶61.04美元。

布蘭特原油期貨上漲1.10美元或1.72%，收每桶65.16美元。

《路透》報導，市場持續評估美國對俄羅斯的制裁效果，以及對原油與精煉油市場的衝擊。消息人士指出，俄羅斯石油公司盧克石油（Lukoil）因制裁影響，已在伊拉克所營運的一處油田，宣布進入不可抗力狀態（force majeure），這是上月制裁以來最大的影響事件之一。

PVM 分析師瓦爾加（Tamas Varga）說，美國對主要俄羅斯石油生產商與出口商的制裁，已抑制燃料出口，這在原油過剩的情況下仍對油價形成支撐，「受制裁影響，取暖油與汽油的走勢與原油脫鉤。」

印度煉油業消息人士透露，中東主要產油國沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特將於12月提高對印度的原油供應，以滿足印度煉油商尋找俄油替代來源的需求。

市場同時受到美國政治動向的提振。美國史上最長的政府關門可能本週結束，參議院已批准恢復聯邦資金運作的妥協方案。Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示：「對政府重新開放的樂觀情緒提升了市場對原油需求的預期。」

然而，供應過剩的憂慮仍抑制了油價漲勢。本月稍早，OPEC +同意12月增產13.7萬桶 / 日，但同時決定明年第1季暫停進一步增產。德國商業銀行（Commerzbank）分析師在報告中指出：「油市在明年仍將面臨顯著的供應過剩壓力，主因是OPEC +的大幅增產。」

