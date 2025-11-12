黃金連日飆漲沒極限？瑞銀有話要說、最新預測來了

黃金週二（11日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國關門有望結束，且經濟數據恢復發布之後，可能為聯準會（Fed）12月降息鋪路，黃金週二（11日）觸及3週高點，而瑞銀集團（UBS）預測，今、明兩年的黃金需求有望達到2011年以來最強勁的水準。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司4126.77美元，稍早觸及10月23日以來最高；12月交割黃金期貨下跌0.1%，報每盎司4116.30美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「交易商認為將出現一些疲軟的經濟數據，並促使Fed在12月降息。這可能讓今天的黃金和白銀市場多頭感到振奮。」

美國參議院週一批准1項妥協方案，以結束有史以來最長政府關門。關門期間，經濟數據缺席，使決策官員和市場失去有關就業和通膨的關鍵指標。

Fed 10月雖降息1碼（25 個基點），但主席鮑爾強調，今年不一定會再次降息。芝商所 （CME）FedWatch 工具顯示，市場認為12月降息的可能性為64%。

Fed 理事米蘭（Stephen Miran）表示，由於勞動力市場疲軟和通膨率下滑，12月降息2碼 （50 個基點）可能是合適的。

另上週的數據顯示，美國10月的就業崗位減少，而11月初的消費者信心，下滑至3年半以來最低。

瑞銀集團（UBS）預測，今、明兩年的黃金需求有望達到2011年以來最強勁的水準表示：「政治和金融市場風險若明顯升高，都可能把黃金推向我們的預測區間高標每盎司4700美元。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法