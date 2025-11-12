淪「家中提款機」 ! 年薪170萬卻只能領6000元零用 62歲丈夫怒問「這句話」

一名62歲日本上班族年薪850萬日圓，每月零用錢卻只有3萬日圓，退休前醒悟自己只是家中的ATM。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在「人生百歲時代」，越來越多60多歲的日本人仍繼續當上班族，但許多長年撐起家庭經濟的丈夫，卻到了退休前才發現，自己幾乎沒有能自由支配的錢。據報導，1名62歲東京上班族坂井俊彥，在一家大型電機公司擔任技術職，工作已逾40年，日前參加公司退休說明會進行財務計算時，讓他認清了自己家庭財務的真實狀況。

日媒報導，坂井年薪約850萬日圓（約新台幣170.7萬元），扣除每月房貸、生活開銷與孩子學費後，每月的零用錢僅剩3萬日圓（約新台幣6024元）。有天，他參加公司退休說明會並試算生活費時，讓他驚覺帳戶裡能自由用的錢幾乎是零，並問自己「到底是為了什麼在工作」?

坂井指出，一直以來家裡帳目一直由妻子掌控，他把薪水全部交出後，從不看存摺或卡費，以為那樣就是好丈夫」。即使他後來升上部長、年薪增加，但每月所領的零用錢金額仍然沒有改變。

據報導，坂井並非愛花錢的人，他的「奢侈」只是偶爾買塊蛋糕、看場電影或在便利商店買本雜誌，但連這些小確幸都得掂量荷包。這些讓他覺得，自己好像活得太小心、太窮酸了。隨著時間過去，坂井開始覺得喘不過氣，一直以為自己是為了家庭努力，但或許只是家裡的「提款機」。

專家指出，日本不少夫妻在退休後關係惡化，問題往往出在「經濟權」與「金錢主導權」的長期不平衡，特別是實行「零用錢制度」的丈夫，退休後連年金與退職金也被妻子掌控，導致心理落差與不滿。

如今，坂井開始與財務規劃師諮詢，用家計App重新檢視支出，並和妻子一起討論未來的生活與資產。他認為，雖然有點晚，但很慶幸自己終於看清楚剩下的人生，希望能自己決定，為自己而活。

