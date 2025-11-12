AI需求爆增！蘇姿丰：資料中心市場規模上看1兆美元 股價飆近5％

蘇姿丰表示，資料中心市場規模在2030年將上看1兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰週一在財務分析師日（Financial Analyst Day）表示，人工智慧（AI）資料中心市場規模預估將在2030年達到1兆美元，受此激勵，盤後股價大漲近5%。

超微週一股價跌2.65%，收237.52美元，盤後受消息激勵，股價狂漲4.78%，回到248.87美元。

路透報導，蘇姿丰指出，人工智慧將是推動這1兆美元市場成長的主要動力，該市場涵蓋AMD的普通處理器和網路晶片，以及其專用的人工智慧晶片。

輝達執行長黃仁勳近日預測，AI基礎設施市場將在2030年飆升至3至4兆美元（約新台幣93兆至124兆）。

蘇姿丰表示：“這是一個令人興奮的市場。毫無疑問，資料中心是目前最大的成長機遇，而AMD在這方面擁有非常非常有利的地位。”

AMD財務長胡靜在分析師日上表示，未來3到5年，AMD預計整體業務每年增長35%，資料中心業務每年增長60%，每股盈餘將增至20美元。

AMD的下一代MI400系列AI晶片預計將於2026年發布，其中包括多個專為科學應用和生成式AI設計的型號。除了MI400晶片之外，AMD還計劃推出一套完整的伺服器機架，類似輝達的GB200 NVL72產品。

蘇姿丰在開場白中重點介紹了公司近期在人工智慧領域的一系列收購，包括伺服器製造商中通系統（ZT Systems）以及眾多規模較小的軟體公司。蘇姿丰表示，AMD已經打造了一台「併購機器」。

近幾個月來，AMD收購了一批專注於開發人工智慧應用所需軟體的新創公司。週一，AMD宣布收購了MK1。首席策略長馬特海因在接受路透社採訪時表示，此舉旨在確保AMD能夠獲得建構其人工智慧能力所需的軟體和人才。

「我們將繼續進行人工智慧軟體的集成，」海因說。

這家晶片設計公司預測第四季營收將超出華爾街預期。市場對人工智慧晶片的需求讓AMD高層對今年剩餘時間充滿信心。該公司的資料中心CPU業務也受惠於人工智慧相關支出的激增。

