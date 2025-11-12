點名甲骨文、Meta！大賣空本尊指控利用會計手段抬高獲利。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕才大舉押注輝達、Palantir看跌期權，大賣空本尊貝瑞（Burry）又出手，指責美國一些最大的科技公司，並點名甲骨文（Oracle）和Meta，利用激進的會計手段，來虛增人工智慧熱潮帶來的利潤。

CNBC報導，Scion Asset Management創始人貝瑞週一在X上發表文章稱，「超大規模資料中心」（主要的雲端和人工智慧基礎設施提供商）低估了折舊費用，他們估計晶片的使用壽命比實際情況要長。

貝瑞指出，「透過人為延長資產使用壽命來低估折舊，可以人為地提高收益，這是現代最常見的欺詐手段之一」，以2-3年的產品週期購買輝達晶片、伺服器來大幅增加資本支出，不應該導致計算設備的使用壽命延長。然而，這正是所有超大規模數據中心運營商所做的。

貝瑞估計，從2026年到2028年，這種會計手段將低估約1760億美元（約新台幣5.45兆）的折舊，從而虛增整個產業的報告收益。他特別點名批評了甲骨文公司和Meta，表示，到 2028 年，它們的利潤可能分別被高估了約 27% 和 21%。

CNBC已聯繫Oracle和Meta尋求置評，Nvidia拒絕置評。貝瑞的指控十分嚴重，但由於公司在估算折舊方面享有一定的自由裁量權，因此可能難以證實。 CNBC目前無法獨立證實這些公司是否有這種做法。

根據公認會計原則（GAAP），當公司預先支付大額資產（例如半導體、服務器等）的費用時，可以將其成本分攤為年度費用，具體​​金額取決於公司對該資產折舊速度的預估。如果公司預估該資產的使用壽命較長，則可以降低每年提列的折舊費用，進而減少對公司利潤的影響。

