美國拚振興航運遇難題 ! 6位數美元年薪難招船員 紐時曝「不想去原因」

美國希望重振造船業，以對抗中國在商業航運上的崛起，對民用船員的需求持續上升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國正試圖重振國內航運業，但眼前最大挑戰不是造船，而是「找人」。《紐約時報》指出，理論上美國船上工作高達6位數美元年薪，是一份「高薪缺工」的行業，很有吸引力，但得長時間在海上工作，並且遠離家鄉和家人，對海員來說可能很艱難，導致難以招到海員。去年在缺乏民間海員的因素下，該船隊暫停了部分船隻的定期航行。

據報導，為美國海軍提供補給的軍事海運司令部（Military Sealift Command）是1支由平民船員組成的船隊。其招募頁面顯示，大副的年薪超過22萬美元（約新台幣682.3萬元），外加7.1萬美元（約新台幣220.2萬元）的簽約獎金、半年帶薪休假。至於一般船員年薪也會超過10萬美元（約新台幣310.2萬元）。



《紐約時報》指出，美國總統川普及跨黨派議員希望透過補貼重建「美國船隊」，以抗衡中國在商業造船與航運的崛起，但以目前美國註冊商船的規模來說，僅佔全球極小比例，且「熟練船員」嚴重短缺。

根據BRS船舶經紀公司資料，過去10年中國造出逾7500艘大型商船，但美國僅38艘。新法案擬補助建造一批新美國籍船舶，並規定必須聘用美國籍船長與工程師，估計將需要數千名船員。

然而，美國僅有七所海事學院（6所州立、1所聯邦），畢業生人數逐年下滑，2024年僅810人具備海岸防衛隊資格，遠低於2017年的1048人。為了找尋海員，上個月幾家航運公司在德州擁有的6所海事學院之一的德克薩斯農工大學海事學院舉辦海員招聘，尋找適合人選。

據報導，航運業正努力改善工作環境，如提升伙食、提供船上網路，但因工時長、孤獨與離家數月的現實，讓年輕人卻步。年輕船員卡普托坦言，航海讓我見識世界，也讓我孤單，常常3-4個月見不到家人。

老船員內森‧威茅斯（Nathan Weymouth）在海上22年，但在家過聖誕節僅5次。他指出，半年帶薪休假聽起來很多，但我們在海上每天工作12小時以上，下船時幾乎被掏空。

報導指出，川普政府與國會若想真正推動航運復興，不僅需克服造船補貼與勞動力短缺問題，還得處理政策矛盾。例如，近期他為與中國達成貿易停火協議，暫停向中國船舶徵收港口費，這筆費用原本是新船補貼的資金來源。

德州農工大學學院院長邁克爾·福蘇姆（Michael Fossum）上校表示，「只要船建得出來，我們就能提供船員」。但對美國航運業而言，真正的挑戰才剛要啟航。

