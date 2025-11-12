「念大學浪費時間」？ Palantir能用16萬月薪吸走天才高中生 美媒曝「1原因」

美媒報導，矽谷AI公司Palantir認為，上大學可能是一種浪費，所以招募高中畢業生。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國菁英教育圈正掀起「學位無用論」浪潮，這股反思正從矽谷AI圈延燒，過去科技巨頭搶人多鎖定競爭對手，如今連高中畢業生都成為獵才目標。據報導，被稱為「矽谷最神祕公司」的Palantir推出「精英獎學金」（Meritocracy Fellowship）計畫，月薪5400美元（約新台幣16.7萬元），高喊口號：「跳過債務、跳過洗腦、拿Palantir學位」，邀請「最聰明的高中畢業生」直接進入公司工作。

這項由執行長亞歷克斯・卡普（Alex Karp）主導的實驗計畫，明確挑戰傳統教育體系的價值觀，稱「大學已無法培養真正有用的人才」。全美超過500名高中生申請，最終僅22人入選。其中18歲的馬提歐・扎尼尼（Matteo Zanini）更放棄布朗大學與美國國防部的全額獎學金，選擇加入Palantir擔任研究員，震撼美國菁英教育圈。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，部分入選者其實也拿到史丹佛、賓州等頂尖大學錄取，但仍選擇延後入學甚至退學。史丹佛大一生塞巴斯蒂安坦言：「上大學的機會成本太高，科技變化太快，留在學校只會被時代拋下」。他已決定推遲入學至2026年，投入Palantir的培訓與實戰。

Palantir以支援國防、反恐與大數據分析聞名，曾協助美軍追捕賓拉登。這家公司沒有業務團隊卻能賣出政府與企業方案，一直被視為矽谷中「最不像矽谷」的存在。如今，它以「跳過大學」為號召，打開了人才培育的新戰場，這背景是學費飆漲與學生債務高漲的實際現實。

數據顯示，2024年美國大學生平均貸款接近3萬美元（約新台幣93萬元），4年制學位總成本更突破50萬美元（約新台幣1552萬元）。與此同時，AI與創業工具大幅降低入行門檻，創投業界甚至稱，「這是10年來，學生創業的最佳時機」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法