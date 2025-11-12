巧克力、草本茶入榜！好市多10款「最佳聖誕禮物」1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在不知不覺中，一年一度的聖誕節腳步又接近了，你是否已開始著手為家人或朋友準備禮物了呢？美媒報導，好市多（Costco）擁有各種各樣你親朋好友夢寐以求的聖誕禮物，無論你是為咖啡愛好者還是茶飲達人、肉食愛好者還是素食者、甜食控還是鹹味愛好者挑選禮物，Costco琳瑯滿目的美食，都能讓你的親朋好友在今年的聖誕禮物清單上找到心儀之物，而巧克力、草本茶等10款商品，則是會員點名2025年「最佳聖誕禮物」。

《Mashed》報導，若不想因1次大量採購聖誕禮物，導致荷包大失血，不妨分批採買，而好市多則提供了琳瑯滿目的禮品供你挑選，而以下10種則是會員點名2025年「最佳聖誕禮物」。

請繼續往下閱讀...

1、費列羅巧克力 3 顆 12 盒

費列羅巧克力是聖誕節的經典選擇，不妨用16.99美元（約新台幣527元）的價格，為生活中熱愛巧克力的親朋好友送上1份驚喜，您也可以買1盒，然後將它們分裝到掛在壁爐上的聖誕襪裡，讓更多人感受到這份甜蜜！

2、兩張價值50美元的Uber Eats 禮品卡

花100美元（約新台幣3100元），就能用Uber + Uber Eats禮品卡請你家兩位最愛的吃貨吃上兩頓外賣。這些禮品卡還能透過Uber App使用，這代表你家那位愛吃宵夜的朋友可以在夜深人靜走不動路的時候，用它們叫車回家。雖然有些人覺得禮品卡有點敷衍，但我們不得不承認，美味的零食加上一趟順風車，絕對是最貼心的聖誕禮物之一。

3、無伴奏經典熱巧克力飲料炸彈

忙碌的節慶季節過後，便是令人期待的宅家時光，在寒冷的冬日，還有什麼比1杯熱氣騰騰的熱可可更愜意的呢？ A'cappella 經典熱巧克力能量球讓這份享受成為現實。只要將1顆能量球放入1杯溫牛奶中攪拌，即可釋放出濃鬱的牛奶巧克力和黑巧克力交織的香甜漩渦，以及點綴其中的迷你棉花糖。如果您想嘗試一些新花樣，不妨將1顆能量球放入1杯咖啡中，再加入少許百利甜酒和咖啡利口酒。

4、Kirkand Signature 帶殼開心果

想讓親朋好友攝取充足的B群維生素、抗氧化劑、膳食纖維和蛋白質嗎？那就送他們幾包開心果吧！ Kirkland品牌的開心果經過烘焙和鹽漬，是長途通勤、工作或休息時間的理想零食。如果收禮者是1位富有創意的廚師，他們或許可以用這袋開心果嘗試一些以開心果為主題的菜餚，例如開心果脆皮鮭魚或開心果黃油意大利肉腸餛飩。

5、La Dolce Vita 經典義大利脆餅

對於那些熱愛甜蜜生活的特別之人，La Dolce Vita經典意式脆餅是完美的聖誕禮物。這些酥脆的杏仁餅乾，浸入1杯香濃的卡布奇諾咖啡中，瞬間變得柔軟香甜。

6、百奇草莓奶油塗層餅乾棒

百奇餅乾棒是日本一種廣受歡迎的零食，被譽為外出人士的理想零食，這款深受大眾喜愛的零食不僅能為你的聖誕襪增添一抹亮麗的色彩，還能帶來一絲清爽的夏日甜美。這款季節限定版比巧克力口味更加濃鬱，在我們 之前對百奇餅乾棒口味進行排名時，冬季融化口味榮登榜首。

7、兩瓶裝 Cholula辣醬

還有什麼比聖誕節早晨在襪子裡發現一瓶Cholula辣醬更棒的呢？把它送給你最愛吃辣的朋友，讓他們用它來為舉世聞名的墨西哥烤肉增添風味。或者，你也可以寫個小食譜，教他們把Cholula辣醬和鹽拌在爆米花裡，讓他們像Selena Gomez一樣享受美味。

8、RXBAR蛋白棒

如果你認識那種總是忙得團團轉的人，他們很可能需要1款方便攜帶的車用零食。 RXBAR 就是不錯的選擇。這款蛋白棒每根都含有3個蛋白、6顆杏仁、4顆腰果和2顆椰棗，每根含有高達 12 克的蛋白質，足以滿足忙碌人士的飢餓感。

9、Bigelow 草本茶組合裝

慵懶的冬天最適合窩在沙發裡，捧上1杯熱茶，讀1本好書。 Costco 出售的 Bigelow 草本茶組合裝正是為此而生。它包含6盒不同的草本茶，分別是：舒緩洋甘菊、蔓越莓蘋果、檸檬生薑、薄荷混合、橙香香料，以及洋甘菊與薄荷完美融合的甜夢。

10、Kirkland Signature 特厚牛排條

對於挑剔的肉食愛好者來說，如果沒有1包美味的牛肉乾，他們的囤貨清單就不算完整。 Kirkland Signature 特厚切牛排條就是完美之選。這款牛肉乾選用整塊牛上腦肉，肉質鮮嫩多汁，口感柔軟易嚼。紅糖、桃子泥、大蒜和山核桃木煙燻等配料賦予了這款牛肉乾豐富的口感，甜、鹹、辣、鮮味交織，層次分明。根據Costco 顧客的評價，這款牛肉乾物超所值，12盎司裝售價14.89美元（約新台幣462元）。 另1位顧客評論“美味又營養！多年來一直是我的早餐必備，”、 “1天中的任何時候都適合享用！”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法