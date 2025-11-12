美股收盤》道瓊飆漲559點創新高！科技股疲軟 台積電ADR跌逾1％

道瓊工業指數週二創下歷史新高。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府停擺超過40天有望結束，週二（11日）道瓊工業指數飆升至歷史新高，不過由於市場對估值過高的擔憂加劇，輝達等人工智慧相關股票下跌。道瓊上漲559.33點、1.18%，標普500指數上漲0.21%，以科技股為主的那斯達克指數則下跌0.25%，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%，收在291.17美元。

綜合外媒報導，美國政府停擺創下紀錄，週一晚間，參議院通過一項妥協法案，提交給眾議院，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，最快12日通過並送交川普簽署。美國總統川普週二在退伍軍人節紀念儀式致詞表示：「恭喜……贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」

近來市場傳言股票估值過高，日本軟銀集團11日披露，其出售輝達股票的計劃交易額達58億美元，輝達週二下跌2.96%，其他如AMD下跌2.65%，美光科技下跌4.81%，甲骨文下跌1.92%。

道瓊工業指數上漲559.33點或1.18%，收47927.96點。

那斯達克指數下跌58.874點或0.25%，收23468.301點。

S&P 500 指數上漲14.18點或0.21%，收6846.61點。

費城半導體指數重挫177.25點或2.48%，收6979.70點。

