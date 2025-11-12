自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》道瓊飆漲559點創新高！科技股疲軟 台積電ADR跌逾1％

2025/11/12 06:00

道瓊工業指數週二創下歷史新高。（美聯社）道瓊工業指數週二創下歷史新高。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府停擺超過40天有望結束，週二（11日）道瓊工業指數飆升至歷史新高，不過由於市場對估值過高的擔憂加劇，輝達等人工智慧相關股票下跌。道瓊上漲559.33點、1.18%，標普500指數上漲0.21%，以科技股為主的那斯達克指數則下跌0.25%，費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%，收在291.17美元。

綜合外媒報導，美國政府停擺創下紀錄，週一晚間，參議院通過一項妥協法案，提交給眾議院，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，最快12日通過並送交川普簽署。美國總統川普週二在退伍軍人節紀念儀式致詞表示：「恭喜……贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」

近來市場傳言股票估值過高，日本軟銀集團11日披露，其出售輝達股票的計劃交易額達58億美元，輝達週二下跌2.96%，其他如AMD下跌2.65%，美光科技下跌4.81%，甲骨文下跌1.92%。

道瓊工業指數上漲559.33點或1.18%，收47927.96點。

那斯達克指數下跌58.874點或0.25%，收23468.301點。

S&P 500 指數上漲14.18點或0.21%，收6846.61點。

費城半導體指數重挫177.25點或2.48%，收6979.70點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財