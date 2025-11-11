金價飆漲掩蓋中國通縮之痛 彭博：價格內捲仍壓力山大

金價飆漲意外讓中國10月核心CPI上升。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國10月核心通膨意外年增1.2%，創近兩年最快增速，並推升整體消費者物價指數（CPI）至年增0.2%，終結連續3個月處於零或低於零的狀況。不過根據高盛集團，核心CPI的漲幅有一半，甚至更多要歸功於金價的飆漲。

彭博報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純（Zichun Huang）10日報告說，「CPI的上漲主要反映暫時性因素，最顯著的是黃金價格的上漲，這並不意謂中國的通縮問題正消失；我們預期供需失衡的問題仍持續，通縮壓力將延續進入明年」。

請繼續往下閱讀...

中國已連續10季陷入通縮。疲軟的需求與下跌的價格使企業利潤重挫、薪資下滑。實際狀況可能比官方數據更嚴峻。彭博透過多種管道，分析近70種日常用品與服務，結果發現相關價格的降幅比官方CPI數據更大。

報導說，金價今年以來已飆漲逾50%，可能創下1979年以來最大年漲幅，而在全球最大黃金市場之一的中國，這創造了局部的通貨膨脹。金飾向來是中國家庭偏好的禮物與保值產品。

在國際地緣政治緊張局勢加劇時，黃金被視為避險資產，近年，中國人搶購黃金蔚為風氣。同時，全球央行為擺脫對美元的依賴而大量購買黃金，也推高了全球金價。

根據花旗集團研究，儘管黃金與鉑金珠寶在消費籃子中的權重不到1%，但這波金價漲勢卻對中國影響甚大。中國國家統計局報告，10月金飾價格漲約50%。

在中國，金飾被歸類在CPI中「其他用品及服務」類別，該類別10月價格年漲12.8%，創新紀錄，漲幅遠高其他類別。相較之下，食品價格年減近3%，而從消費性產品、燃料到租屋與中藥等各類品項的價格全都陷入下跌區間。

許多經濟學家表示，中國通膨改善的現象可能只是一時的，因為內需仍然疲軟，零售銷售急遽放緩，投資也下滑。

報導說，中國內需支出的下滑趨勢已對政府抑制價格戰與產能過剩的努力造成阻力。為了擺脫該惡性循環，中國須採取大規模措施，以刺激消費與成長，儘管中國推出所謂「反內捲」運動，但如果沒有強力的政策，價格疲軟的風險仍將揮之不去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法