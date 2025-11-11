大聯大調整集團架構 詮鼎換股納友尚、品佳為子公司

IC通路商大聯大 （3702） 今 （11） 日召開重訊記者會，宣布通過集團架構調整案。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商大聯大 （3702） 今 （11） 日召開重訊記者會，宣布通過集團架構調整案，詮鼎科技將以股份轉換方式，取得友尚及品佳百分之百股權，藉此整合資源、強化營運效能及深化全球佈局。

大聯大財務長暨發言人袁興文表示，這次組織架構簡化主要是為了整合及加強深化國際大廠合作，擴大全球佈局；並優化資源配置與組織效率，提升人均效益，並充分運用擴大規模強化財務體質，打造高效穩健的成長引擎。友尚、品佳等兩家公司成為詮鼎百分之百持股子公司，團隊維持不變。

至於股份轉換的換股比例，大聯大公告，暫定為友尚公司普通股1股換發詮鼎公司普通股 2.7947股；品佳公司普通股1股換發詮鼎公司普通股1.2222股，基準日暫訂為明年1月1日。

根據今年年擬制性報表，股份轉換後，詮鼎營收規模將達114億 8千萬美元，股東權益約9.3 億美元，員工人數約1900 人；未來，詮鼎將與世平興業股份有限公司共同成為大聯大控股半導體零組件通路事業的雙核心引擎，以更有效能的方式走向全球，在變局中把握機會、在挑戰中創造優勢。

大聯大第3季營收為新台幣2444.67億元，因產品出貨組合優化及營運效率提升帶動下，營業淨利53.5億元，首度破50億元大關，季增9.1%、年增37.8%，稅後純益31.78億元，季增45.4%、年增55.6%，每股稅後純益1.89元，超越財測高標。今年前3季累計每股稅後純益4.07元。

