回頭拉攏印度 川普：貿易協議快達成 關稅將調降

川普表示，與印度的戰略夥伴關係是美國最重要的對外關係之一。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普10日在長期親信戈爾（Sergio Gor）就任美國駐印度大使的宣誓典禮上說，美印接近達成貿易協議，華府也許不久將降低印度50%的關稅。他說，「因為印度進口俄國原油，因此對印度的關稅真的很高，但他們現在大幅降低俄國原油的進口，所以我們將降低關稅」。

CNBC報導，不過市場研究公司克普勒（Kpler）數據顯示，印度10月從俄國進口的原油大致與9月的每日159萬桶雷同。

該公司說，「截至目前，10月俄國每日出口173萬桶原油顯示流向印度，另有每日30.2萬桶最終去向不明，一部分可能也流入印度。至於11月的情況，現在還言之過早」。

川普說，戈爾的首要之務包括促進對美關鍵產業的投資、提高美國能源出口，以及擴大安全合作。他說，「我期待戈爾強化美國最重要的對外關係之一，亦即與印度的戰略夥伴關係」。

戈爾在美國參議院上月7日批准他的任命案幾天後，飛往新德里與印度總理莫迪會面，討論防衛、貿易與科技議題。他聲明說，「我們也討論關鍵礦產對美印兩國的重要性」。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的赫爾曼（Alexandra Hermann）說，戈爾代表白宮，繞過外交繁文縟節，推動與新德里更快速、直接的溝通，「顯示美國希望加快達成貿易協議」。

美國對印度課徵50%的高關稅、對H1B工作簽證收取10萬美元費用，以及川普一再宣稱調停印巴停火，皆使美印關係日趨惡化。

前印度央行總裁、國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家拉詹（Raghuram Rajan）本月6日表示，「你被徵收的關稅高居世界之冠，甚至還高於中國，接著商談軍事友好與聯合演習，這是匪夷所思的事」。

