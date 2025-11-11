Costco最不受歡迎的5款電子產品 用戶評價幾乎全是負評

Costco銷售的商品種類繁多，多年來，也因其電子產品（例如電視）而聞名，但這並不意味著Costco的所有電子產品都物超所值。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco銷售的商品種類繁多，多年來，也因其電子產品（例如電視）而聞名，但這並不意味著Costco的所有電子產品都物超所值。外媒報導，瀏覽Costco網上商店，會發現數十種電子產品的評價不佳。有5款最不受歡迎的電子產品，用戶評價幾乎全是負評。

以下這份清單上的商品並非都擁有大量評價。乍看下，一款產品只有3條負評似乎不多，但如果總共只有6條評價，那就代表好評率只有50%。清單上包含許多評分低於三顆星（滿分五顆星）的電子產品，例如相機、耳機和電動車充電器。

1. Sony WH1000XM5/SA頭戴式藍牙耳機

SonyWH1000XM5 /SA 配備兩個30毫米動圈單元，頻率響應範圍為4至40000赫茲。這款耳機的一大賣點是其降噪技術。耳機內建八個麥克風，其自動降噪優化器能夠捕捉聲音並過濾掉多餘的噪音。此外，耳機還配備了精準語音拾取技術，即使在嘈雜的環境中也能清晰地拾取您的聲音，方便進行通話。

索尼聲稱，這款耳機單次充電後可連續播放音樂約40小時，開啟降噪功能後則可播放30小時。充電時間約3.5小時。耳罩和頭帶均採用柔軟皮革包裹，並佩戴舒適。

這款售價279.99美元的索尼耳機套裝包含一個軟件。然而，顧客對這款產品的評價仍然不高。目前，Sony WH1000XM5/SA 在 Costco 商店的評分為2.4顆星（滿分為5顆星）。大多數負評都抱怨其做工質量，特別是頭帶在正常使用後容易斷裂。

此外，一位給予中等評價的顧客表示，雖然音質不錯，但戴起來很不舒服。他寫道，頭帶缺乏足夠的緩衝，並因此退貨。另一位用戶則反映，在耳機開啟藍牙連線時，如果頭部左右晃動，藍牙連線會隨機中斷。

2. Nextbase iQ 2K 行車記錄器相機套裝

這款售價379.99美元的套裝包含一台Nextbase iQ 2K智慧行車記錄器和一個後視攝影機。行車記錄器可1440p高清持續錄製您前方和車內的情況。後視攝影機與行車記錄器搭配使用時，也能以相同的解析度進行錄影。套裝中還包含一張64GB 的 microSD卡，用於儲存影片。

這款套裝最大的缺點在於，相機的許多功能並非免費。例如，證人模式、4G 資料和雲端儲存等功能需要每月支付9.99美元。如果選擇19.99美元的套餐，則可以獲得更多功能，包括緊急 SOS呼叫、設定多個使用者帳戶以及自動活動備份。免費套餐僅提供語音控制和即時簡訊通知功能。

Nextbase的 iQ 2K相機套裝在Costco網站上收到了6條評論，幾乎所有評論的評分都在1到 3星之間。大多數負評來自那些發現這些相機最熱門的功能需要訂閱才能使用而感到失望的顧客。其餘的負評則提到了產品有缺陷。

3. Sony PlayStation Portal 遙控播放器套裝

Costco推出售價249.99美元的PlayStation Portal遙控播放器套裝，包含PowerA充電底座、保護殼以及遙控器主機。這並非掌上型遊戲機，而是透過無線方式將遊戲畫面從主機串流到遙控器，讓您擺脫客廳沙發（雖然舒適）的束縛。

這款套裝在Costco網站上的評分為2.6顆星，7則評論中大多數都表達了對產品的不滿。大部分一星評價是因為顧客收到了顏色錯誤的設備。 Costco針對所有這些「顏色錯誤」的評論都發表了聲明，解釋說問題已經解決，以後的訂單將確保顏色準確。還有一星評價，但這次是關於硬體的。一位用戶認為硬體品質過時，液晶顯示器顯示效果差，難以觀看。

4. Minolta MN26Z相機

對於業餘攝影愛好者來說，Costco出售的Minolta MN26Z 售價為199.99美元。這款相機可以拍攝2000萬像素的靜態照片，並錄製1080p高清影片。它配備26倍光學變焦和4倍數位變焦。憑藉其廣角鏡頭，這款相機專為拍攝廣闊的場景而設計。

這款相機組包含一個相機包、一條頸帶、所有必要的線纜、一張32GB記憶卡、可充電電池、一個鏡頭蓋以及一張額外的128GB記憶卡。儘管配件豐富，但這款相機在Costco網上商店的評分僅為兩顆星，是榜單上評分最低的商品。

雖然只有兩則評論，但兩位顧客都抱怨了同一個問題：相機的對焦。一位顧客表示對焦緩慢且困難，而另一位顧客則表示相機根本無法對焦。

5. 舒馬克電動二級50A電動車充電器

Costco也出售電動車充電器。 舒馬克SEV1600P1450 充電器提供240V二級充電，透過NEMA 14-50插頭充電時電流為40安培，硬線連接時電流為50安培。充電器採用IP66防護等級的防水外殼，並配備可互換的底座，方便您將槍支掛在充電器的任意一側。

這款充電器配備25英尺長的充電線，採用非特斯拉標準的SAE J1772插頭，幾乎可以為所有電動車充電。特斯拉車主需要另購轉接器才能使用此充電器為車輛充電。

在Costco的產品頁面上，這款充電器基於15個評價，平均評分為2.3 顆星（滿分為5顆星）。顧客抱怨最多的問題是NEMA 14-50 插頭線不夠長。一位顧客測量後發現線長不到10英吋（約25公分）。如果插頭不在充電設備的正下方，這可能會造成問題，因為這種充電方式不建議使用延長線。有些顧客也反映出有充電問題，並因此退貨。

眾所周知，Costco的退貨政策非常寬鬆，會員可以無條件退貨。此外，Costco可能已經解決了顧客在負面評價發布後討論過的一些問題。顧客對每款產品的不滿之處，可以親自了解究竟是什麼引發了爭議。

