佳世達連10季毛利率維持16％以上 12日法說會  

佳世達連10季毛利率維持16%以上。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日董事會通過2025年第三季財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率達16.9%，連續10季毛利率維持在16%以上。惟資訊事業因應客戶需求提前備貨及受台幣升值影響導致獲利下降，第三季獲利仍處低檔，每股稅後盈餘0.15元，前三季EPS為0.59元。

佳世達將於12日舉行法人說明會，進一步說明第三季營運結果與第四季展望。

佳世達第三季合併營收525億元，較去年同期成長3%；營業毛利88.75億元，較去年同期成長4%；營業毛利率16.9%，連續十個季度在16%以上；營業淨利8.18億元，較去年同期減少34%；歸屬於母公司淨利2.51億元，較去年同期減少76%，EPS為0.15元。

佳世達前三季合併營收1557億元，較去年同期成長6%；營業毛利261.24億元，較去年同期成長7%；營業毛利率16.8%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利25.79億元，較去年同期減少23%，歸屬於母公司淨利10.9億元，較去年同期減少45%，EPS為0.59元。

